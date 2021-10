Il prossimo dicembre Gigi D’Alessio diventerà padre per la quinta volta. Dopo la rottura con Anna Tatangelo, preceduta da un lungo tira e molla, il cantante napoletano ha iniziato una relazione con Denise Esposito, la nuova compagna napoletana più giovane di lui di ventiquattro anni. Amore che, come dicevamo, porterà alla nascita di un nuovo erede: “L’abbiamo saputo dai giornali“, ha dichiarato Tatangelo a Verissimo svelando come lei e suo figlio Andrea, nato dall’amore con D’Alessio, non fossero a conoscenza dell’importante novità.

“Io sono una mamma, il mio dovere è quello di proteggere Andrea. Gli ho spiegato che comunque la mamma e il papà ci sono sempre. Voglio solo la serenità di mio figlio, perciò farò sempre il possibile per vederlo sorridere. Mi fermo qui, proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi e per tutelare Andrea”, ha aggiunto il nuovo volto di Canale 5, impegnata alla conduzione di “Scene da un matrimonio” e come giudice a “All Together Now“.

La cantante nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin non ha mai nominato espressamente Gigi D’Alessio: “Nonostante tutto ringrazierò per tutta la vita il mio ex compagno che mi ha reso madre. Andrea è il mio successo più grande”. Oggi si gode la nuova storia d’amore, nata circa un anno fa, con il cantante Livio Cori: “Con mio figlio si sono trovati da subito e sono stata molto felice di questo. Ero piena di dubbi. Non pensavo di poter cominciare un’altra storia. Ero cinica, delusa.” Le cose ora sono cambiate: “Sono innamorata e sì sto bene. Mi fa ridere, mi fa sorridere, sono contenta. Livio ha rispettato tantissimo le mie scelte. È una storia vissuta nella maniera più pulita e intima possibile”, ha concluso Tatangelo.