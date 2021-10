“Vorrei un altro figlio, io e mi marito ci stiamo provando”. A rivelarlo è Manuela Arcuri che, ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, si è raccontata a cuore aperto, parlando della sua vita privata con il marito Giovanni Di Gianfrancesco: i due si sono sposati anni fa a Las Vegas ma l’attrice ha confidato di desiderare di celebrare finalmente le nozze anche in Italia. “Credo che un giorno ci sposeremo anche in Italia. Sto aspettando la proposta. Giovanni sbrigati”, ha detto Manuela improvvisando un al compagno in diretta tv.

Intanto, c’è in cantiere un secondo figlio, dopo il primogenito Mattia: “Avevo pensato di non volere altri figli – spiega l’attrice 44enne- era impegnativo, ho lasciato il lavoro. Oggi che abbiamo trovato un nostro equilibrio, ci stiamo provando in modo spontaneo e naturale – rivela -. Se arriva bene, altrimenti valuteremo l’ipotesi adozione. L’adozione, però, non è semplice per la burocrazia, ma è un’alternativa che teniamo in considerazione. Inoltre se tra un anno non dovessi rimanere incinta, valuterei anche qualche cura specifica. Certo mi piacerebbe regalare una famiglia bella come la nostra – aggiunge – a persone che non hanno avuto la nostra fortuna. Questa alternativa la teniamo in considerazione, tra un anno ci penseremo in maniera differente perché gli anni passano”, ha concluso Manuela Arcuri.