Da quando hanno vinto il Festival di Sanremo prima e l’Eurovision Song Contest dopo, i Maneskin sono in giro per l’Europa tra concerti, interviste e promozioni (è da poco uscito il loro nuovo singolo, Mammamia). Purtroppo però sono ancora tante le limitazioni per i live, specialmente nel nostro Paese. È di pochi giorni fa, infatti, la notizia del rinvio al 2022 dei concerti dei Maneskin che si sarebbero dovuti tenere a Milano e a Roma a metà dicembre 2021. A maggior ragione la band romana non perde mai il contatto con i propri fan con i quali condivide sui social anche episodi simpatici. Come l’ultimo capitato a Damiano David ieri 13 ottobre. Presumibilmente fuori da una stanza di hotel (la sua?), il cantante ha trovato un preservativo abbandonato a terra e ha scritto: “Qualcuno sta cercando di dirmi qualcosa“. La situazione si fa ‘piccante’?