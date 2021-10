“Conflitto d’interessi per il caso Delimobil? Ai cinque stelle dobbiamo tutti voler bene perché sono in una fase di sparizione. Le mie attività sono pubbliche, trasparenti che rispettano le leggi”. Così Matteo Renzi a margine della presentazione del suo libro a Potenza, rispondendo a una domanda sulle accuse di conflitto d’interessi per il suo ruolo di consigliere all’interno della più grande società russa di car sharing, la Delimobil.

“Forse – ha proseguito Renzi – sarebbe interessante sapere se i Cinque Stelle hanno qualcosa da dire sui legali soci del presidente Conte che, nell’ufficio che era di Conte, accompagnati da generali, controllati e nominati dallo stesso Conte, parlavano di mascherine che doveva acquistare il commissario scelto dal presidente Conte. Forse se il presidente Conte ci parla di questo, e i Cinque stelle si ricordano della loro battaglia sull’onestà ci divertiamo. Quanto a me le mie attività sono totalmente rispettose della legge, che è una cosa che – ha concluso – forse i Cinque stelle dovrebbero studiare di più”.