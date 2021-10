“Sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana”. Giorgia Meloni, ospite del partito di destra Vox, dal palco di Madrid ha rispolverato, in un discorso durato circa 15 minuti, il tormentone che nacque dall’intervento in piazza San Giovanni, a Roma, nell’ottobre del 2018, e che diventò una canzone. E mentre sabato pomeriggio veniva assaltata la sede della Cgil, e la Capitale veniva scossa dalle violenze perpetrate da soggetti vicini a gruppi neofascisti, dallo stesso palco di Vox la leader di FdI ha parlato sì di violenza, aggiungendo tuttavia che “non so di che matrice”.

Video Youtube/Fratelli d’Italia