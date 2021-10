Due rapinatori fanno irruzione in un ristorante-pizzeria nel Napoletano, a Casavatore. Poi puntano le armi, con ogni probabilità un fucile e una mitraglietta, contro le famiglie sedute ai tavoli, tra cui numerosi bambini. È quanto si vede nelle immagini choc diffuse da Nanotv e Internapoli e rilanciate dal consigliere regionale della Campania, Francesco Emilio Borrelli.

L’obiettivo dei due criminali era quello di portare via l’incasso della serata, ma non solo. I rapinatori infatti hanno anche minacciato i presenti per farsi consegnare denaro, orologi e gioielli: “Come è possibile vedere dalle immagini, i due criminali non si sono fatti scrupolo di puntare le armi nei confronti delle famiglie presenti con bambini al seguito seduti a tavola per cenare – commenta Borelli – Senza porsi neanche per un attimo il problema di poter scatenare l’inferno nei confronti delle famiglie inermi hanno continuato ad agire con un fucile e un mitragliatore puntati sui presenti”. Un episodio “davvero inquietante”, continua Borrelli che chiede alle forze dell’ordine di “fare luce al più presto su quanto accaduto”. “Oramai la violenza nel napoletano è fuori controllo e i rischi di trovarsi coinvolti in una sparatoria sono diventati inaccettabili. È giunto il momento di mettere in campo tutte le risorse possibili per fronteggiare la criminalità in città e in provincia. Tolleranza zero contro questi mostri”, conclude il consigliere.

Le immagini sono state registrate dalle telecamere di sorveglianza del ristorante e subito consegnate alle forze dell’ordine.