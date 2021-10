Secondo il chirurgo dei Vip Giacomo Urtis (ex Isola dei Famosi ed ex GFVip, tra l’altro), Tina Cipollari avrebbe ceduto a più di un ritocco estetico. “Un aiutino agli zigomi e anche le palpebre mi sembrano alleggerite”, ha dichiarato sulle pagine del settimanale Nuovo. Poi ha chiarito: “Lei incarna una bellezza giunonica”. Stando a quanto riportato da Fanpage, qualche anno fa l’opinionista di Uomini e Donne ammise di essere ricorsa alla chirurgia per gonfiare un po’ le labbra. In quell’occasione, venne invitato in studio il dottor Francesco Castello, esperto in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica. Il dottore affermò: “Cipollari è tutta natura”. A quel punto lei ci tenne a precisare di aver ritoccato le labbra. Dunque, niente più? Chissà se la veterana del talk condotto da Maria De Filippi risponderà a Urtis proprio durante una delle prossime puntate del programma.