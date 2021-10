“Giorgia Meloni? È una furbona. Sa parlare bene, ma tutti lo sanno che il suo partito è nostalgico del fascismo. È inutile che dica tante parole. Lo sappiamo tutti che i fascisti, se devono scegliere un partito, optano per Fratelli d’Italia. Che poi abbiano loro gruppi come Forza Nuova o Casapound, non significa che i fascisti non votino per Giorgia Meloni alle urne”. Così a “Dimartedì” (La7) Teresa Vergalli, partigiana, ex insegnante e scrittrice, commenta le dichiarazioni della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, all’indomani dell’inchiesta di Fanpage sulla lobby nera.

La partigiana 94enne si pronuncia sulle immagini di Fanpage: “È fascismo o goliardia? Secondo me, molta gente inneggia al fascismo senza sapere cosa è stato. Queste manifestazioni assurde, che a me danno molto dolore e molta rabbia, dipendono dalla non conoscenza del fascismo. Sarebbe necessario riconoscere quello che nella nostra vita c’è ancora del fascismo. Quando si sente qualcuno incitare all’odio e cercare un colpevole di tutto, anche questa è una forma di fascismo. Hitler ha colpevolizzato gli ebrei, Mussolini ha colpevolizzato gli oppositori. Oggi è una forma di fascismo discriminare una persona perché è handicappata o perché ha la pelle più scura o perché ha qualche difetto”.

Teresa Vergalli chiosa: “Caso Morisi? Mi viene in mente il detto ‘predicare bene e razzolare male’. Penso che questa persona se lo sia meritato, perché, sapendo quello che faceva e predicando quello che predicava, poteva aspettarsi che da un momento all’altro venisse fuori la verità. Salvini, poi, per Stefano Cucchi non ha mica avuto tanta pietà. Ha detto praticamente che era un drogato e che se l’era cercata. Adesso che, invece, tocca a casa sua, trova la pietà”.