“Il cashback è uno strumento che è stato molto importante per recuperare e muovere verso i pagamenti elettronici, che tendono a essere pagamenti che facilitano il contenimento dell’evasione perché tutto è più tracciato” ma “non la vedrei come una misura strutturale: nel momento in cui abbiamo spinto le persone verso i pagamenti digitali va bene, si resta nel mondo digitale. Difficilmente se le persone sono abituate all’utilizzo del bancomat tornano indietro”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Daniele Franco, nel corso dell’audizione sulla Nadef che si svolge nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato