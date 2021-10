Un Piper è precipitato in via Marignano all’angolo via 8 ottobre 2001 a Milano, nella zona sud ovest della città. A bordo del veivolo c’erano sei persone che sono morte. Sul posto sono arrivati diversi mezzi dei vigili del fuoco, le Volanti, i carabinieri e il personale del 118. Il piccolo aereo è caduto su un edificio vuoto, vicino al parcheggio della metropolitana gialla stazione San Donato. Il veivolo, alcune auto e la palazzina sono in fiamme. Secondo i primi riscontri il Piper avrebbe perso rapidamente quota fino a colpire la struttura.

L’aereo, con a bordo un pilota e cinque passeggeri, era decollato intorno alle 13 dall’aeroporto di Linate ed era diretto verso la Sardegna, ad Olbia. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto elisoccorso, automedica, quattro ambulanze. La palazzina fortunatamente è vuota perché ristrutturazione e adibita a uffici e parcheggio per autobus. Gli abitanti della zona hanno sentito un sibilo fortissimo e poi un’esplosione, causata dall’impatto dell’ultraleggero. Immediatamente le fiamme hanno avvolto la palazzina di due piani a pochi passi dalla sede dell’Eni di San Donato e dal capolinea della metropolitana gialla di Milano. Al momento sono in corso le operazioni di verifica per escludere che altre persone siano coinvolte.