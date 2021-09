Greta Thunberg è arrivata alla Pre Cop26, in programma da oggi a Milano. L’attivista di Friday for future ha deciso di viaggiare in treno ed è arrivata ieri da Francoforte. “Parte oggi la conferenza Youth4Climate PreCop a Milano”, ha scritto su Twitter. “Vanessa Nakate e io terremo i discorsi programmatici durante la sessione mattutina di apertura”. All’incontro di apertura al Mico partecipano anche il sindaco di Milano Beppe Sala e il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani.

Youth4Climate durerà tre giorni, da martedì 28 settembre a giovedì 30. Quattrocento giovani, due per ciascuno dei 197 paesi dell'Onu, discuteranno con esperti su tutti gli aspetti della crisi climatica. L'Italia sarà rappresentata da Federica Gasbarro e Daniele Guadagnolo. La Youth4Climate giovedì mattina si sovrapporrà alla Pre-Cop26, che inizierà quel giorno sempre al Mico di Milano. I 400 giovani presenteranno le loro proposte all'inaugurazione della Pre-Cop, alla presenza di Sergio Mattarella e Mario Draghi, e con la partecipazione da remoto di Boris Johnson e Antonio Guterres. Alla sera la Youth4Climate si concluderà con il concerto Music4Climate. La Pre-Cop26 continuerà fino a sabato 2 ottobre, con la partecipazione di una cinquantina di ministri dell'Ambiente. Questi devono preparare l'aggiornamento degli impegni di decarbonizzazione dei singoli Stati nell'ambito dell'Accordo di Parigi, impegni che saranno poi adottati formalmente a Glasgow.