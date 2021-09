Il presidente americano Joe Biden ha ricevuto la terza dose del vaccino Pfizer davanti alle telecamere. “Non ho avuto alcun effetto collaterale nel ricevere la prima o la seconda dose”, ha affermato Biden sottolineando che anche la First Lady, Jill Biden, riceverà la terza dose. “Penso che però ora stia insegnando”, ha detto spiegando perché la First lady non fosse con lui. La terza dose, ha detto prima di ricevere il booster, è “sicura ed efficace” ed è stata approvata dalle autorità sanitarie per fragili, over 65 e lavoratori delle categorie più esposte al Covid.