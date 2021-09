“Ho detto più velocemente ‘sì’ io che lui a fare 100 metri”. Scherza così Nicole Daza nell’annunciare su Instagram la proposta di matrimonio arrivata nelle scorse ore dal suo compagno, il campione olimpico Marcell Jacobs. Il velocista, dopo aver vinto l’oro a Tokyo 2020 nei 100 metri e nella staffetta 4×100, è pronto a compiere un altro grande passo. Non in pista, ma questa volta nella vita privata. E per il suo amore ha organizzato una sorpresa.

Prima la cena romantica a Manerba del Garda per festeggiare il suo 27esimo compleanno poi, con una scusa, ha portato la fidanzata a fare una passeggiata tra le corsie della pista d’atletica privata realizzata a due passi dal lago per consentirgli di allenarsi anche durante il lockdown. È stato proprio in pista che si è inginocchiato e ha chiesto a Nicole di sposarlo. E appena lei ha detto ‘sì’, il cielo si è illuminato con dei fuochi d’artificio. Una scena dolce e romantica, come dimostrano le foto che i due hanno condiviso sui social: le nozze sono attese nel 2022. Jacobs e Daza hanno due figli e vivono a Roma.