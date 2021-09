Francesca Cipriani: un nome, una ‘garanzia’. L’abbiamo già conosciuta per il suo temperamento estroso in diverse trasmissioni Mediaset. Ora è tra i 22 concorrenti del Grande Fratello Vip 6 e, a dir la verità, è rimasta abbastanza sullo sfondo. Fino a ieri 26 settembre, quando il fidanzato ha voluto mostrarle il proprio sentimento andando fuori dalla Casa di Cinecittà a gridare parole d’amore. Non appena ricevuto il messaggio, Francesca è letteralmente impazzita ed ha cominciato ad urlare per poi buttarsi a terra, come se stesse per svenire.

“Ti amo amore, per tutta l’eternità”, ha detto lei ad alta voce tra l’imbarazzo degli altri coinquilini. Dunque un grande amore, quello con Alessandro Rossi, 30 anni e imprenditore edile di Cesenatico. In una recente intervista a Rtl 102.5, il ragazzo ha dichiarato: “Ci siamo conosciuti ad una cena. È nata una bellissima storia d’amore. Con la sua dolcezza mi ha preso per mano. Lei è la ragazza giusta”.