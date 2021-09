“Più’ in alto voli, tanto più piccoli sembreranno quelli che non possono farlo. Virginia, vai avanti con coraggio!”. Il garante M5s Beppe Grillo è intervenuto su Twitter in difesa della candidata sindaca M5s a Roma, dopo che nei giorni scorsi erano uscite notizie di attacchi interni allo stesso Movimento. Grillo, che da quando la leadership è stata affidata a Giuseppe Conte ha ridotto l’esposizione sui temi politici, ha deciso di schierarsi (di nuovo) in difesa della candidata 5 stelle e ha pubblicato un fotomontaggio della sindaca di Roma in veste di legionaria romana.

