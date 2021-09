“Il green pass è uno strumento di libertà e sicurezza, per difendere i cittadini e i lavoratori e tenere aperte le scuole e le attività economiche”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso del suo intervento all‘Assemblea di Confindustria a Roma. Draghi ha poi ringraziato Confindustria “che ha da subito lavorato insieme al governo e ai sindacati per trovare un accordo sull’estensione del green pass” ai luoghi di lavoro”