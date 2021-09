Il calciatore della Juventus, Arthur Melo, ieri mercoledì 22 settembre, è stato coinvolto in un incidente stradale. Stando a quanto riportato da Repubblica, il giocatore era alla guida della sua Ferrari grigio metallizzata direzione centro J-Medical, per una serie di visite di controllo dopo l’infortunio. Il 25enne si trovava nei pressi dell’Allianz Stadium di Torino, quando un carroattrezzi con un’auto a bordo lo ha preso.

Per il calciatore nulla di grave, solo tanta paura. La supercar invece ha riportato diversi danni sia alla fiancata destra sia al paraurti. Sul profilo Twitter JuventusNews24 si legge: “#Arthur coinvolto in un incidente questa mattina. Il brasiliano, non responsabile dell’accaduto, è rimasto illeso”. Dunque anche questa volta fortunatamente ne è uscito sano e salvo. Solo un mese fa, precisamente il 17 agosto, Arthur Melo aveva avuto un altro incidente. Tuttavia, in quel caso, si trovava a Girona (Spagna) e soprattutto era stato trovato positivo all’alcoltest (anche se di pochissimo). Il calciatore non ha commentato l’accaduto.