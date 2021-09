Ragazzi, il Soldino. Chi è cresciuto negli anni ’80 e ’90 ricorderà questa merendina ‘nostalgia‘. Ora è il sito Dissapore a fare sapere che la Mulino Bianco ha deciso di rimetterlo in commercio ma non sugli scaffali dei supermercati. Si tratta di una edizione limitata, ordinabile sul sito, che verrà spedita in una scatola di latta personalizzata. La celebre merenda fatta di pan di spagna e ripiena di crema al cacao, ricoperta di cioccolato e con sopra un soldino rotondo, sarà quindi un dono proustiano. E i valori nutrizionali? Sempre su Dissapore si legge:

“energia: per 100 grammi, 1779 kJ o 425 kcal; per pezzo (40 g), 712 kJ o 170 kcal; per AR in 100 g (assunzione di riferimento di un adulto medio considerando 8400 kJ o 2000 kcal), 9%

grassi (di cui acidi grassi saturi): per 100 grammi, 20 g (14 g); per pezzo (40 g), 8 g (5,6 g); per AR in 100 g (assunzione di riferimento di un adulto medio considerando 8400 kJ o 2000 kcal), 11% (28%)

carboidrati (di cui zuccheri): per 100 grammi, 54,3 g (40 g); per pezzo (40 g), 21,7 g (16 g); per AR in 100 g (assunzione di riferimento di un adulto medio considerando 8400 kJ o 2000 kcal), 8% (18%)

fibre: per 100 grammi, 2,6 g; per pezzo (40 g), 1 g; per AR in 100 g (assunzione di riferimento di un adulto medio considerando 8400 kJ o 2000 kcal), –

proteine: per 100 grammi, 5,6 g; per pezzo (40 g), 2,2 g; per AR in 100 g (assunzione di riferimento di un adulto medio considerando 8400 kJ o 2000 kcal), 4%

sale: per 100 grammi, 0,210 g; per pezzo (40 g), 0,084 g; per AR in 100 g (assunzione di riferimento di un adulto medio considerando 8400 kJ o 2000 kcal), 1%”.

Insomma, un regalo da fare al palato ogni tanto. Il costo? 24 euro.