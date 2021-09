Silvio Berlusconi riappare in video dopo alcuni mesi di assenza. E lo fa per videocollegarsi con il summit del Ppe a Roma: “Per chi, come me, ha sempre creduto nel sogno europeo, il Ppe è la casa politica naturale. Vorrei dire di più: il nostro partito è l’Europa. Il Ppe si identifica con l’idea stessa di Europa“. Il leader di Forza Italia quindi parla dell’onore di “ospitare l’ufficio di presidenza del nostro gruppo parlamentare”. Il Ppe, continua l’ex premier, è “l’erede dell’Europa cristiana, l’Europa delle grandi cattedrali e dei grandi luoghi di spiritualità”, come Notre-Dame, Santiago de Compostela e altri ed è “su questi principi che si fonda la nostra grande idea di futuro per l’Europa”.