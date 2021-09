Largo alla “partecipazione” ma solo se si condivide “la carta dei valori“. Dal palco di Grottaglie, Giuseppe Conte, ha annunciato l’ultima novità del Movimento 4 stelle: “Apriamo le nuove iscrizioni – ha detto – potrete partecipare tutti e contribuire al nuovo corso”. Dopo l’abbandono della piattaforma Rousseau gestita da Davide Casaleggio, infatti, non era più possibile farlo. Conte ha quindi fatto anche un vero e proprio appello alla partecipazione: “Non deleghiamo alla politica il compito di realizzare una società migliore, partecipiamo – ha detto ancora – Troverete un movimento diverso rispetto al passato, l’iscrizione rimane sempre gratuita, però attenzione per iscrivervi dovrete accettare di condividere la carta dei valori”.

Dopo l’annuncio dal palco, Conte ha ribadito l’invito anche in un post su Facebook: “Il Movimento, anzi la politica intera, ha bisogno di riossigenarsi. Torniamo a confrontarci, a dialogare. Non lasciamo che le scelte politiche si decidano solo nei palazzi, nei luoghi delle istituzioni o nelle sedi di partito – si legge nel post – La transizione ecologica, la transizione digitale non possiamo demandarle a pochi eletti: facciamole insieme!”.