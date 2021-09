Il candidato di centrosinistra e 5 stelle, Gaetano Manfredi, è in ampio vantaggio nella corsa a sindaco di Napoli: secondo il sondaggio dell’istituto Noto per Porta a porta, l’ex rettore della Federico II si assesta tra il 42% e il 46% delle preferenze, staccando di quasi 20 punti il rivale di centrodestra Catello Maresca che si ferma tra il 26% e il 29%. Segue Antonio Bassolino, ex sindaco e presidente di Regione, tra il 16% e il 20%.

Manfredi farebbe ancora meglio in base alla rilevazione di YouTrend per il gruppo Gedi (pubblicata da Repubblica e Stampa), che lo proietta al 48,2%, vicino al successo già al primo turno, contro il 26,2% di Maresca e il 17,4% di Bassolino. In un eventuale ballottaggio Manfredi staccherebbe il pm antimafia addirittura di 40 punti (69,2% contro 30,8%).

A Bologna invece il candidato sindaco di centrosinistra e Movimento 5 stelle, Matteo Lepore, quasi sicuramente passerà al primo turno: è quanto dicono all’unisono tutti i sondaggi, da ultimo quello di Noto per Porta a porta che stima l’assessore della giunta uscente tra il 58% e il 62%. Il candidato del centrodestra Fabio Battistini, invece, si ferma tra il 32% e il 36%. Anche YouTrend dà Lepore al 60,1% e Battistini al 32,5%.