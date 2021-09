Come volevasi dimostrare, l’obbligo vaccinale annunciato da Draghi il 3 settembre era una bufala: il premier sapeva benissimo che non si può fare il Tso a 4-5 milioni di persone, salvo essere il Turkmenistan, la Micronesia o la Polinesia. Così ha optato per la soluzione saudita: imporre il vaccino senza avere il coraggio di imporlo, […]

L’intervista. Cyrille Cohen Cts isrealiano “È difficile dire quanto serva la 3ª dose, specie per i giovani” “Non sappiamo quale sarà la protezione e la durata della terza dose – spiega Cyrille Cohen membro del board sui vaccini del Ministero della Salute di Israele – avrei preferito aspettare per le persone più giovani”. Anche nel “super vaccinato” Israele ci si interroga sulle strategie anti-pandemia ancora da adottare. Il British Journal of Medicine […] di Peter Dangelo

L’ordine dei giudici Berlusconi: “No perizia psichiatrica, lede la mia storia”. E ora il Ruby ter fila dritto Per difendere la sua “onorabilità” Silvio Berlusconi ieri ha scritto ai giudici del processo “Ruby ter” per dire che le udienze possono proseguire anche in sua assenza perché non può accettare di essere sottoposto a una perizia non solo cardiologica ma anche a “un’ampia e illimitata perizia psichiatrica” per verificare se davvero ci sia ancora […] di Antonella Mascali

Sardegna 2020 La strana compravendita di Solinas l’immobiliarista Il presidente vende la sua proprietà di Capoterra: 550mila euro all’imprenditore Zedda, in affari con la Regione. Scomparso il rogito di Andrea Sparaciari

Le nuove norme Capi-sceriffi e farmacie: che cosa c’è nel decreto L’obbligo dell’esibizione del Green pass riguarderà oltre 20 milioni di lavoratori ed entrerà in vigore dal 15 ottobre fino (per ora) al 31 dicembre 2021. I soggetti interessati Chi dovrà averlo La bozza del decreto obbliga all’esibizione del Green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro il personale delle amministrazioni pubbliche, delle Autorità amministrative indipendenti, […] di Stefano Caselli

L’intervista. Michele Ainis. I dubbi del costituzionalista “Rischia di discriminare. E il tampone non può costare uguale per tutti” Il decreto sul Green pass – pur “preferibile all’obbligo vaccinale” – crea “problemi sui controlli”, “situazioni borderline rispetto al diritto al lavoro” e “discriminazioni” relative al costo dei tamponi, fino a sollevare “dubbi di incostituzionalità”. Così il professor Michele Ainis – uno dei più noti costituzionalisti italiani – sull’ultimo provvedimento dell’esecutivo, che per quanto legittimo […] di Lorenzo Giarelli

La saga. Freni, il nuovo sottosegretario al Mef Lega, al posto di Durigon va l’avvocato del suo staff Nella Lega dicono che per un posto così importante, che diventerà caldissimo nelle prossime settimane con la legge di Bilancio, serva la “continuità”. Una formula dietro cui si cela il vero padrino dell’operazione: Claudio Durigon. Secondo i bene informati, è stato proprio l’ex sottosegretario all’Economia della Lega a imporre il nome del suo successore a […] di Giacomo Salvini

Ventura licenziato rai chiude i rapporti con “mr. Casellati” “È stata attivata una procedura di risoluzione per inadempimento contrattuale”. In questo modo la Rai ha risolto la questione di Marco Ventura, il giornalista che fino a ieri è stato uno dei principali autori di Unomattina e che negli ultimi anni ha ricoperto anche il ruolo di portavoce dell’ex presidente Rai, Marcello Foa. Cessato questo […] di Gi.Ros.

Gli studi recenti e le domande ancora senza risposta In questo momento tutta la letteratura scientifica sta cercando di analizzare se e quali siano le migliori strategie per affrontare la pandemia ora. Il British Journal of Medicine si è chiesto per esempio se sia corretto vaccinare anche i guariti che hanno una protezione superiore ai vaccinati. Un grande studio pubblicato su The Lancet e […] di RQuotidiano

Ministero Scossone alla Salute: cambia capo di gabinetto Goffredo Zaccardi ha lasciato improvvisamente l’incarico di capo di gabinetto del ministero della Salute. La lettera di dimissioni dice motivi familiari che senz’altro ci sono. È pure vero però che Zaccardi, 78 anni, presidente di sezione del Consiglio di Stato e dirigente pubblico di lunghissimo corso, vicino a Massimo D’Alema e Pier Luigi Bersani di […] di A. Man.

La storia. Il plico anonimo inviato al “Fatto” Perché adesso è il momento di pubblicare Quando il 29 ottobre 2019 sono stati consegnati alla redazione del Fatto Quotidiano, con un plico anonimo, i verbali di Piero Amara sulla presunta loggia Ungheria, ci siamo rifiutati di pubblicarli. Per i seguenti motivi. Primo: erano fotocopie che potevano essere state costruite ad arte, possibili polpette avvelenate. Secondo: se fossero stati autentici, i verbali […] di Gianni Barbacetto e Antonio Massari

Milano. Lo scontro interno tra pm Così l’avvocato ha disintegrato l’intera Procura Nel lungo corridoio della Procura di Milano c’è chi, per cercare di capire che cosa sta succedendo, comincia dalle arti marziali. Nella lotta greco-romana, ci si confronta a mani nude e vince il più forte. Nella lotta giapponese, invece, vince chi riesce ad approfittare della forza del suo avversario e a farlo cadere, vittima della […] di G.B. e A.M.

Processo ‘Ndrangheta Aemilia, chiesto l’ergastolo per il boss Grande Aracri e i tre suoi fiancheggiatori Quattro ergastoli. La Procura di Bologna ha chiesto di ribaltare la sentenza di primo grado della Corte d’Assise nel processo “Aemilia 1992”, uno dei filoni del maxi-processo alla ’ndrangheta emiliana. Secondo il sostituto procuratore Lucia Musti, il boss di Cutro, Nicolino Grande Aracri detto “mano di gomma” va condannato al carcere a vita non solo […] di Lucio Musolino

Verso lo sciopero “Dal management di Mps condotta antisindacale” Mentre UniCredit, Mcc e Amco insieme al governo stanno decidendo come dividersi le spoglie della banca, ieri, con una nota congiunta, le segreterie sindacali del Monte dei Paschi hanno minacciato di denunciare per comportamento anti-sindacale il management per le ultime decisioni sulla riorganizzazione della banca. In attesa dello sciopero dei 21.300 lavoratori del gruppo indetto […] di N. B.

Quattro corsi Milano insegna l’Antimafia all’Università Quattro corsi gratuiti di formazione sul fenomeno mafioso in Lombardia a cura dell’Università degli Studi di Milano in collaborazione con PoliS-Lombardia, il centro di ricerca della Regione. È questa l’iniziativa che da Milano segna una discontinuità nell’impegno formativo delle istituzioni del Nord di fronte alla criminalità organizzata. I quattro corsi saranno dedicati ciascuno a una […] di Fq

Covid e lavoro. Non è andato tutto bene Controlli e orari folli: nel privato lo smart working resta selvaggio Fine emergenza. Il lavoro agile è rimasto una giungla. Solo le grandi aziende si sono organizzate: e infatti lo useranno ancora a lungo di Luciano Cerasa

Post pandemia. Il testo è già pronto Statali, il Green pass dà l’assist a Brunetta per il “rientrate tutti” Dal 15 ottobre non si entra al lavoro senza Green pass. È stato approvato ieri in Cdm il decreto che lo stabilisce, con il neanche celato obiettivo di accelerare sui vaccini prima dell’inverno. L’evento segna però anche il primo passo verso la fine dello smart working per i dipendenti pubblici visto che parallelamente ha preso […] di Virginia Della Sala

La stangata. Luce e gas Maxi bollette, il governo prende ancora tempo alla ricerca di 3 miliardi Sembrava fatta. Nella tarda serata di mercoledì è trapelata la notizia che nel Consiglio dei ministri di ieri (quello sul Green pass) sarebbe entrato anche il decreto anti-rincari per le bollette di luce e gas. Ma ieri mattina, dopo un incontro tra il premier Mario Draghi e i ministri dell’Economia e della Transizione ecologica, Daniele […] di Patrizia De Rubertis

Sahel Parigi annaspa e il Mali chiama i mercenari russi Terrorismo islamico. Macron annuncia l’uccisione del capo dell’Isis Sahara, ma perde terreno in uno degli Stati-chiave: Bamako pensa a un contratto con il gruppo Wagner di Luana De Micco