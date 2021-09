Il senso dell’umorismo è raro. Ma quello del ridicolo è introvabile. È quanto ha voluto dimostrare giovedì a Ottoemezzo Franco Bernabè, ex amministratore di tutto, nominato dall’amico Draghi alla presidenza di Acciaierie d’Italia. Altrimenti, alle domande sul premier che l’ha nominato, si sarebbe schermito per il conflitto d’interessi; o, se proprio avesse voluto rispondere, avrebbe […]

Sardegna Solinas, un’altra strana compravendita nel 2013 L’immobiliarista – Dopo il caso svelato ieri dal “Fatto”, un altro rogito scomparso: il presidente, allora ex assessore ai Trasporti, vende a Pinna, re della logistica di Andrea Sparaciari

Lasciapassare Piccole imprese, artigiani e colf: i buchi del decreto Alla Confederazione nazionale dell’artigianato (Cna), che dichiara oltre 600 mila imprese e 1,2 milioni di lavoratori, raccontano che gli associati telefonano per chiedere: “E l’undicesimo giorno cosa succede?”. Il decreto che estende l’obbligo di Green pass a tutti i lavoratori dipendenti e autonomi (oltre 23 milioni), nella versione fatta circolare da fonti governative, non è […] di Alessandro Mantovani

Il senatore Cesaro Gigino “’a purpett” assolto dall’accusa di voto di scambio Arriva una buona notizia per il senatore di Forza Italia Luigi a purpett Cesaro, pochi giorni fa raggiunto da una richiesta di arresto per concorso esterno in associazione camorristica perché ritenuto garante di un patto politico-mafioso con il clan Puca alle comunali di Sant’Antimo del 2017. Ieri il Tribunale di Napoli Nord ha assolto lui, […] di RQuotidiano

Lega e fdi astenuti Parlamento Ue, i femminicidi tra gli eurocrimini La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen lo aveva chiesto pochi giorni fa: “La violenza di genere diventi un eurocrimine”. E così giovedì sera il Parlamento europeo ha accolto il suo invito e approvato una risoluzione che chiede alla Commissione di inserire la violenza di genere come una nuova sfera di criminalità equiparandola […] di Gia.Sal.

La guerra del Coni Malagò si fa una società tutta sua, parallela alla “Sport e Salute” del nemico Giorgetti A Giovanni Malagò, presidente del Comitato olimpico, capo indiscusso dello sport italiano, quasi in delirio di onnipotenza dopo il trionfo azzurro ai Giochi di Tokyo, un Coni solo non basta più. Ha deciso di crearne un altro: una nuova società tutta sua, con cui amministrare gli immobili, e poi ovviamente fare tante altre cose, appalti, […] di Lorenzo Vendemiale

“Rispetto dei Ccln” Interinali di Enjoy? No, domani magazzinieri Amazon e l’intesa coi sindacati subito violata Firmare un’intesa “unica a livello mondiale” per le “relazioni industriali” e il “rispetto del Contratto collettivo nazionale di lavoro”. Mentre allo stesso tempo si fanno lavorare come magazzinieri i driver di Enjoy, assunti in somministrazione e con un altro contratto (peggiore). Ecco l’altra faccia di Amazon Italia, a nemmeno 48 ore dall’accordo “storico” coi sindacati. […] di Francesco Floris

Effetto divano? Record nelle assunzioni “stagionali” Quasi 500mila nei primi sei mesi dell’anno, mai così tanti di Roberto Rotunno

C’è Assembramento nel mar cinese La Cina stende intorno al mondo una rete di relazioni commerciali e di basi militari: la Nuova Via della Seta è uno strumento di potere e d’influenza, non solo d’affari e di traffici. Gli Usa reagiscono creando intorno alla Cina nel Pacifico una cintura protettiva: l’Aukus, alleanza militare tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti, […] di Giampiero Gramaglia

Nuove armi Droni, l’Italia va in guerra ma non conosce le regole L’adesione – Roma si unisce a Washington nella nuova missione a distanza a Kabul La base di Sigonella sarà centrale. Rete per Disarmo: “Ne discuta il Parlamento” di Stefania Maurizi

Il film da vedere Vedi Napoli e poi zitto: Gassmann filma “Il silenzio” Vedi Napoli e poi ciak. L’attuale supremazia cinematografica (e seriale) del capoluogo campano non si discute: per rimanere alla sola Mostra di Venezia, Qui rido io di Mario Martone, con Toni Servillo per Eduardo Scarpetta, e È stata la mano di Dio, il dramedy autobiografico di Paolo Sorrentino, hanno meritoriamente declinato in Concorso la partenopea […] di Alessandro Gassmann

“Tutto brucia”, anche la protesta Una spettatrice si aggira per il cortile del teatro India di Roma: porta i capelli verdi e una borsa della spesa firmata Lidl. No, a guardar bene, il marchio è Dildo, non Lidl. Ah, che originale. Il mezzuccio è ammiccante e scappa un sorriso, fine della reazione. Tutto brucia dei Motus fa pressappoco lo stesso […] di Camilla Tagliabue

In mostra Boetti, che bella razza di arazzi tra l’Afghanistan, Roma e Torino In una delle sue famose Mappe – arazzi come planisferi politici di tessuto in cui i territori sono ricamati con i colori e le bandiere di appartenenza – Alighiero Boetti scrive: “A Kabul regna il caos”. Era il 1979, l’Afghanistan venne invaso dall’allora Unione Sovietica, e quella che per Boetti era “la Parigi dell’Asia Centrale” […] di Angelo Molica Franco

D. C. ( DOPO CHRISTIE ) Omicidio sul treno regionale: indaga Sara Malerba, pm che cita Goethe Altro che giustizialismo, garantismo e fregnacce del genere. Sara Malerba è un pubblico ministero che indaga, risolve omicidi e poi vola altissimo. Vi è mai venuto in mente che la giustizia ha uno sfondo goethiano? Ecco qua: “Dall’alto le teste dei passanti sembravano pedine di un gioco da tavolo e si muovevano a scatti. Una […] di Fabrizio d’Esposito

Quei “Viaggi iniziatici” con Dio, slitta e peyote Esperienze totalizzanti, che trasformano per sempre. Allontanarsi e tuffarsi in mare aperto e rinascere, dopo una morte simbolica. La letteratura di viaggio come ponte alchemico. Utet riporta in libreria, in edizione ampliata, Viaggi iniziatici di Emanuele Trevi, fresco di Strega. Un libro incardinato su testi che l’autore di Due vite ha “amato e lungamente meditato”. […] di Maurizio Di Fazio

In altre parole. Alessandro Piperno, Scrittore Tra un ménage e l’altro, le vittime fanno lo slalom C’è una battuta di Alessandro Piperno, a lui rivolta, che Walter Siti ha eternato come esergo ne Il contagio: “Ma perché parli sempre di borgate? Al mondo esiste anche Madison Avenue…”. A suo modo una dichiarazione di poetica per l’autore romano, classe 1972, docente di letteratura francese a Tor Vergata, tifoso irriducibile della Lazio e […] di Crocifisso Dentello