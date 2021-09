“Spalmati” in più giorni, anche a distanza di mesi. Succede ancora e sempre in Sicilia, dove il numero dei morti di Covid viene comunicato dalla Regione all’Istituto superiore di sanità in ritardo o addirittura in anticipo: in un giorno vengono registrate le morti dei giorni precedenti o addirittura del mese precedente. E in un caso perfino di giorni successivi: secondo quanto riportato nelle tabelle dei dati aggregati del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità, in Sicilia hanno registrato una vittima il 15 settembe che però – come si spiega nelle note a piè di pagina – è deceduta il 22 settembre, sette giorni dopo. Si tratta, chiaramente, di un refuso che però contribuisce ad abbassare drasticamente la percentuale di attendibilità dei dati trasmessi dalla Sicilia a Roma.

Soprattutto dopo l’inchiesta, resa nota lo scorso 30 marzo, che aveva svelato più di un’anomalia nella comunicazione dei numeri relativi al Covid da parte della Regione siciliana. Un’indagine della procura di Trapani, poi passata a quella di Palermo, che ha messo sotto accusa l’assessore alla Sanità e alcuni dirigenti regionali: secondo gli inquirenti i dati su morti e contagiati erano stati modificati per evitare la zona rossa. Una dirigente, un funzionario e un dipendente finirono agli arresti domiciliari. E dopo le rivelazioni delle intercettazioni, la prima testa a cadere fu quella dell’assessore alla Salute, Ruggero Razza, che si dimise il giorno stesso, benché solo indagato. Parlando dei numeri alti dei morti per coronavirus, l’assessore diceva a una dirigente: “Spalmiamoli un poco…”. Quell’intercettazione era esemplificativa delle accuse mosse dai pm ai vertici della sanità siciliana. A tre mesi dalle dimissioni, in ogni caso, il governatore Nello Musumeci ha deciso di piazzare nuovamente Razza al suo posto. E’ stata confermata, invece, la sospensione di Maria Letizia Di Liberti, cioè la dirigente intercettata con l’assessore. Al suo posto, a capo dell’osservatorio epidemiologico, il 12 agosto scorso è stato nominato Francesco Bevere, dirigente del ministero della Salute ed ex direttore dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Una nomina romana, dunque, “praticamente un commissariamento” come la definiscono i più maligni, vista l’ormai scarsa credibilità dell’Isola nella gestione dell’epidemia. Anche perché nel frattempo la Sicilia è diventata la prima regione d’Italia a tornare in zona gialla.