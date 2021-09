Francesca Fialdini, nata a Massa 41 anni fa, è uno dei volti più amati dal pubblico della Rai. Da Unomattina a Da noi a ruota libera, passando per lo Zecchino d’oro e La vita in diretta, negli ultimi anni è una presenza fissa sul piccolo schermo. Proprio ieri sera, 15 settembre, è stata la concorrente “vip” de I Soliti Ignoti con Amadeus e rivederla in prima serata sul piccolo schermo ha riacceso la curiosità degli italiani sul suo conto, in particolare sulla sua vita privata. Così, il suo nome è subito schizzato tra quelli più cercati su Google ed è diventato un “trend”.

Difficile però trovarla sui siti di gossip. Solo Dagospia, circa un anno fa, era riuscito a scoprire qualcosa sulla sua situazione sentimentale. Il sito di Roberto D’Agostino parlava di un uomo, un facoltoso dentista dal nome Milo Brunetti. La coppia ha avuto una relazione nel 2009, ma non si capisce se sia terminata o meno. Se così non fosse, i due potrebbero anche prepararsi per il matrimonio, dopo tanti anni d’amore. Impossibile scoprirlo. La conduttrice, in una rivista a DiLei, aveva chiarito: “Sono riservata perché, nonostante il mio lavoro abbia un impatto pubblico, io non sono pubblica”. Infine aveva concluso: “Ho imparato a custodire sentimenti e rapporti. Questo perché tanti anni fa, quando ho cominciato a fare questo mestiere, mi sono ritrovata assediata dai fotografi mentre ero in un momento di svago, al mare con gli amici”.