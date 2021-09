Clima disteso e scherzoso tra Carlo Calenda, Virginia Raggi e Roberto Gualtieri in occasione di un incontro in Campidoglio organizzato dalle Acli. I tre candidati a sindaco di Roma, mentre posavano per i fotografi, hanno sottolineato l’assenza del candidato del centrodestra, Enrico Michetti, con Calenda che ha detto sarcastico: “Facciamo un comitato ‘Trovateci Michetti’…”.