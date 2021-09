Pare che tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe ci siano ancora scintille. Qualcuno (malizioso) pensa che si tratti di una querelle a favore di Auditel, in realtà sembra proprio che le due opinioniste della nuova edizione del Grande Fratello Vip non vadano d’accordo. Già qualche settimana fa c’erano stati dei dissapori, confermati da alcuni atteggiamenti durante la prima puntata del reality andata in onda lunedì 13 settembre.

Innanzitutto Bruganelli ha interrotto più volte Volpe (la quale non l’ha presa molto bene, come si evince dalla sua espressione). Poi, sui social, la moglie di Paolo Bonolis ha rincarato la dose e, pubblicando un video della serata, ha scritto: “Effettivamente abbiamo due visioni di ciò che accade nel programma completamente diverse!!“. Nella fattispecie Adriana Volpe sembrava aver apprezzato l’esibizione di Raffaella Fico durante il suo ingresso, al contrario di Sonia Bruganelli che è scoppiata a ridere, come a dire: “Che pagliacciata”. I lunghi mesi insieme nello studio di Cinecittà serviranno a conciliare i rapporti o peggioreranno la situazione?