Sono saltate le prime due panchine di Serie A dopo sole 3 giornate. Eusebio Di Francesco non è più l’allenatore dell’Hellas Verona. Lo ha annunciato il club scaligero, dopo la sconfitta di ieri sera con il Bologna – la terza di seguito, che lascia i veneti a quota 0 punti in campionato, accanto alla neopromossa Salernitana. Per il tecnico abruzzese si tratta del quarto esonero consecutivo, dopo quelli con Roma, Sampdoria e Cagliari.

A proposito di Cagliari: ,anca ancora l’ufficialità ma Semplici non è più l’allenatore della squadra sarda. Il tecnico toscano con l’esonero la sconfitta incassata dalla sua squadra nella terza giornata di Serie A in casa contro il Genoa, arrivata dopo essere stato in vantaggio di due gol. Semplici era rientrato a Cagliari oggi per la ripresa degli allenamenti in vista della trasferta dell’Olimpico contro la Lazio, partita in cui non ci sarà più lui sulla panchina del club sardo. Adesso la dirigenza lavora per scegliere il successore: fra i papabili, si parla di Diego Lopez, Walter Mazzarri o Giuseppe Iachini.

Cosa che invece sembra aver già fatto il Verona, per il dopo-Di Francesco il favorito sembra Igor Tudor, già allenatore dell’Udinese e vice di Andrea Pirlo alla Juventus. Preso in considerazione anche la scorsa estate, l’ex difensore croato sarebbe ancora sotto contratto con il club torinese, ma piace nettamente di più rispetto alla concorrenza. Sono in corso le trattative anche con Rolando Maran – ieri in tribuna al Dall’Ara – e Beppe Iachini. Bisogna però accelerare in vista della sfida con la Roma.