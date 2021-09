“Quando fai politica a livello cittadino devi risolvere i problemi delle persone senza essere ideologici, questo è quello che ho fatto. Politicamente mi colloco in un’area progressista e la mia casa è il Conte 2“. Sono le parole di Chiara Appendino, sindaca di Torino, che in un punto stampa ha fatto un bilancio sul suo mandato. ” Il mio futuro? Ci sarà un cambio, sono a scadenza della gravidanza quindi credo che continuerò a fare politica ma dedicandomi alla mia famiglia. Non sto pensando a ruoli”.