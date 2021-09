L’Italia raggiunge il record di 36 risultati utili consecutivi, ma il ct Roberto Mancini non sa che farsene dopo il pareggio per 0 a 0 contro la Svizzera. Dopo la splendida vittoria agli Europei, il tecnico della Nazionale sognava un settembre diverso, per mettere in cassaforte i prossimi Mondiali di Qatar 2022. Ora invece tutto si complica: per essere certi della qualificazione diretta, gli Azzurri non potranno più sbagliare. Non basteranno più i “risultati utili”, serviranno gol e solo vittorie. Il match decisivo sarà quello del prossimo 12 novembre, quando a Roma arriverà la Svizzera: con i 3 punti (e senza altre brutte sorprese), l’Italia sarà certa della qualificazione. Altrimenti il rischio sono gli spareggi: l’esperienza con la Svezia di tre anni fa insegna che non è saggio giocare col fuoco.

“Due partite in cui abbiamo creato davvero tanto ma ci è mancato il gol in più. Lavoreremo per migliorarci, intanto complimenti ai ragazzi per il record di imbattibilità”, ha scritto Mancini su Twitter dopo la partita. Come contro la Bulgaria, gli Azzurri hanno dominato nel gioco ma sono mancati ancora in fase di conclusione. Troppe le occasioni fallite, tra cui un rigore sbagliato da Jorginho, con i vari Berardi, Insigne e Immobile incapaci di bucare la porta di Sommer. Tenuta in partita dal suo portiere, la Svizzera nel finale ha provato anche a vincere, ma almeno la difesa è tornata in ‘formato Europei’. Questa è già una buona notizia, per ritrovare anche il gol l’impressione è che bisognerà attendere che cresca la forma dei nostri giocatori offensivi.

La situazione – L’appuntamento è già l’8 settembre a Reggio Emilia contro la Lituania, partita da vincere a tutti i costi. L’Italia infatti resta per ora al comando del Girone B con 11 punti, davanti alla Svizzera con 7 che ha però due gare in meno e potenzialmente può balzare in testa. Per questo la squadra di Mancini dovrà assolutamente conquistare i tre punti nella prossima sfida. Poi all’Olimpico a novembre ritroverà l’atmosfera delle “Notti magiche“: sarà quella la gara decisiva contro gli elvetici. Poi però servirà un’ultima vittoria contro l’Irlanda del Nord per non rischiare assolutamente nulla e garantirsi la presenza ai prossimi Mondiali. Per i campioni d’Europa in carica è tutt’altro che una missione impossibile, per riuscirci però servono i gol.