Sparatoria in pieno centro a Trieste. Alcuni colpi d’arma da fuoco sono stati sparati intorno alle 8 di sabato 4 settembre nei pressi di un bar in via Carducci all’angolo con via San Francesco. Otto persone sono rimaste ferite, di cui una in gravi condizioni. Nella vicenda sarebbero coinvolte numerose persone motivo per cui la situazione viene definita in evoluzione da parte degli inquirenti mentre sono scattate le ricerche nella zona e intorno alla città. Disordini si sarebbero verificati anche nella barriera del Lisert dove i responsabili tentavano la fuga.

Secondo quanto si è appreso, la sparatoria sarebbe probabilmente conseguenza di una maxi rissa con spranghe e violenze. Dalle prime testimonianze riferite dall’Agi potrebbe trattarsi di un gruppo di operai di origine straniera i cui dissidi sarebbero legati a questioni di lavoro: indiscrezioni parlano di una spedizione punitiva. L’area è stata chiusa da parte delle forze dell’ordine: sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri, guardia di finanza e, ovviamente soccorritori del 118 con ambulanze. Le indagini sono coordinate dalla pm di turno, Chiara De Grassi.