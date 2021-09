“C’eravamo tanto amati”, potrebbe intitolarsi l’intervista che Fabio Fulco ha rilasciato a Diva e Donna, parlando a lungo della sua ex Cristina Chiabotto. Ora, senza scomodare Ettore Scola, c’è da dire che i due veramente si erano tanto amati. Il loro amore, durato ben 12 anni, è terminato bruscamente nel 2017. Entrambi ora si sono ricostruiti una vita. “Era tutto previsto, un copione già scritto. Sapevo tutto, che dopo sei mesi si sarebbe sposata, che dopo un anno sarebbe diventata madre…”, ha dichiarato lui.

Poi, addentrandosi nelle crepe della loro relazione, ha spiegato: “Il momento in cui ho toccato davvero il fondo? Quando è fallito il progetto di avere una mia famiglia. Non era la perdita della partner che mi torturava ma la fine di un progetto in cui avevo messo 12 anni della mia vita. Il ritrovarmi con il nulla nelle mani. Voltare pagina a 48 anni non è così facile“. E ancora: “Lei era molto immatura, anche nel suo modo d’essere innamorata. Il mio errore è stato di cristallizzarla in quella fase, non capire che la sua testa era cambiata”. Infine ha concluso: “Non siamo rimasti in buoni rapporti e mi dispiace. I suoi modi mi hanno fatto male. Non lo meritavo”.

Riuscirà l’attore napoletano a mettere da parte il dispiacere e vivere in piena serenità la nuova storia d’amore con la modella Veronica Papa? Lei, di 25 anni più giovane, è anche la madre della loro bimba Agnes, nata il 27 giugno scorso. Anche l’ex Miss Italia ha ormai voltato pagina. Al suo fianco, oggi c’è Marco Roscio, con il quale è convolata a nozze nel 2019 e dal cui amore è nata Luce Maria (il 7 maggio 2021).