È finita nel peggiore dei modi la drammatica vicenda dell’ex attore bambino Matthew Mindler, noto ai più per la partecipazione al film Quell’Idiota di Nostro Fratello. Da giorni, infatti, non si sapeva più nulla di lui: ora, la notizia della morte. Il 19enne si era allontanato dal campus Millerville University (Pennsylvania) senza fare ritorno. L’ultima volta che era stato visto risale alla sera del 24 agosto: indossava scarpe da ginnastica e jeans, sopra una felpa bianca e uno zaino. A dare l’annuncio della morte di Mindler, è stata la direzione dell’università.

“È con il cuore colmo di dolore – si legge nella nota diffusa dal campus – che vi informiamo della morte del 19enne Matthew Mindler di Hellerton, Pennsylvania, studente del primo anno alla Millersville University”. E poi: “I nostri pensieri vanno ai suoi amici e alla sua famiglia in questo momento di grande difficoltà”. Matthew è stato trovato morto nella mattinata di sabato 28 agosto, a Manor Township, vicino al campus. Ignote le cause del decesso, le indagini sono tuttora in corso.