Auto carbonizzate, detriti sparsi dappertutto e cenere. È quanto ha prodotto l’incendio nel palazzo di 15 piani di via Antonini, a Milano, che è scoppiato nel pomeriggio di domenica 29 agosto. I danni, dunque, non riguardano soltanto il grattacielo ma anche i veicoli parcheggiati nelle immediate vicinanze.