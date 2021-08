Tentano una banca e vengono arrestati immediatamente. Due rapinatori, entrambi quarantenni italiani, sono stati arrestati dai carabinieri poco dopo aver tentato una rapina in una banca in zona Collina Fleming. I carabinieri hanno fermato i due malviventi per strada, bloccandone la fuga, la scena è stata ripresa da un residente della zona ed è diventato virale in rete.