Basta solo aspettare, poi la resa dei conti arriva sempre. Fino a un mese fa, tra i gargarismi “garantisti” contro i magistrati di Lodi che avevano osato arrestare e condannare l’ex sindaco Uggetti (poi assolto in appello), le pompe magne ai referendum radical-leghisti per una “giustizia giusta” (come no) e i salmi in gloria della […]

Referendum radicali L’allarme di Telefono Rosa: “Reato di stalking a rischio” Una delle sei proposte referendarie messe in campo dal Partito Radicale e dalla Lega rischierebbe di depotenziare gli effetti del reato di stalking. L’allerta la lancia Telefono Rosa, una delle più importanti associazioni italiane che si occupa di assistere le donne e i minori vittime di violenza. Allarme che arriva nei giorni del dibattito seguito […] di Vincenzo Bisbiglia e Saul Caia

Fascioleghismi La trattativa Stato-Durigon Lui: “Non mi faccio cacciare” Battaglia per le dimissioni. Il pressing. Nelle prossime ore il faccia a faccia con Salvini e poi lascerà. Ma chiede un posto da vicesegretario della Lega di Giacomo Salvini

I nemici del reddito “Bisogna soffrire” (magari dopo le vacanze) Ferie renziane – In viaggio a Formentera, il nuovo Giglio magico combatte la povertà (a modo suo) di Tommaso Rodano

Il racconto Quando c’era Lui: disfida tra “voi”, “fesso” e “cesso” È noto che a dettare il primato del “Voi” sul “Lei” fu il fiorentino Bruno Cicognani con un articolo pubblicato sul Corsera il 15 gennaio 1938 e intitolato “Abolizione del Lei”. Così facendo, a suo avviso, la razza italica sarebbe tornata alle sue vere origini. Approvata l’idea da Mussolini, ne discesero precise disposizioni fiorite nella […] di Andrea Vitali

Tutti insieme Festa dell’Unità. I dem invitano il “gerarca” Bignami (FdI) È colpa di Bologna. No, di Roma! Anzi di Fratelli d’Italia. Psicodramma per un ospite “inconsueto” alla Festa dell’Unità nazionale. Il 9 settembre, nella sala Nilde Iotti, al dibattito “Curare e rafforzare la democrazia, le riforme possibili” ci sarà il deputato Galeazzo Bignami, uno degli uomini forti di Giorgia Meloni. Un passato nel Fuan, recordman […] di Sarah Buono

La polemica Cure a domicilio, i medici contro la Sardegna È la regione con i peggiori dati del Paese e che marcia verso la zona gialla (ieri 487 nuovi casi, tasso di positività del 5,8%, terapie intensive impegnate all’11%, reparti Covid al 12%). Quindi non è un caso se la Sardegna da tre giorni è terreno di scontro anche sulle terapie domiciliari. Un conflitto, rimasto […] di Andrea Sparaciari

Procura di Milano Camici, lo staff di Fontana bloccò il cronista: “Dissero ‘non scrivere, danneggi la famiglia’” Pressioni o “richieste”. Arrivate direttamente dallo staff del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana per non pubblicare un articolo sull’inchiesta dei camici che vede oggi il governatore leghista indagato per frode in pubbliche forniture. Motivo: non danneggiare Fontana e la sua famiglia. L’articolo non sarà pubblicato. La vicenda, che non ha riverberi penali, emerge dalle […] di Davide Milosa

Roma Casa delle donne, la Regione compra la sede. Salva Lucha y Siesta. Lega: “Spot elettorale” La Casa delle donne “Lucha y Siesta” è salva. La Regione Lazio ha acquistato l’immobile di via Lucio Sestio in cui ha sede l’associazione, vincendo l’asta del 5 agosto. L’edificio, un ex deposito dell’Atac, era finito nel concordato preventivo che ha salvato la municipalizzata capitolina dei trasporti ed era stato messo in vendita. “È un […] di RQuotidiano

Il nodo esuberi L’ira dei sindacati: “Ita vuole le mani libere sui contratti” Il passaggio del testimone avverrà oggi con il caricamento delle rotte di Ita che dovrebbe decollare con i suoi primi aerei il 15 ottobre. Ma il dado non è affatto tratto per la nuova compagnia aerea. Prima di diventare completamente operativa, Ita ha diversi nodi ancora da risolvere, tra cui la questione occupazionale. La società […] di RQuotidiano

Iran, Pakistan e Tagikistan: profughi ovunque tranne in Ue Non che qualcuno si fosse illuso che i singoli paesi dell’Unione europea avrebbero mostrato coesione e concordia a proposito della decisione collegiale da prendere circa l’entità delle quote di afghani in cerca di asilo da accogliere. Ciò che lascia sgomenti è tuttavia l’atteggiamento di paesi come l’Austria e l’Ungheria che non hanno intenzione di cancellare […] di Roberta Zunini

Stati Uniti Biden e l’allerta attentati Addio Kabul, “Usa first” “Afghanistan, addio!”. Joe Biden ha fretta di mettersi alle spalle questo drammatico capitolo estivo della sua presidenza: spera di farlo senza perdite e riportando a casa tutti i cittadini statunitensi che vogliano partire. Il presidente guarda alla sua agenda di politica interna, al rilancio dell’economia, alla questione migranti: ha un anno per evitare il tracollo […] di Giampiero Gramaglia