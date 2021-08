Ultimi giorni – Il leader leghista apre alle dimissioni: “Vediamo cosa è più utile per il governo”. Ma lui resiste: “Non lascio”

L’abilità tutta italiota di trasformare anche la peggior tragedia in farsa è nota. Ma su Kabul si esagera. Per giorni i mejo strateghi del bigoncio si lambiccavano in avvincenti spiegazioni dell’ignominiosa ritirata americana, roba che Caporetto al confronto fu un capolavoro di compostezza. Per alcuni era tutta colpa di Di Maio: se non andava in […]

Covid-19 – La quarta ondata Il green pass varrà 12 mesi, ma la protezione s’abbassa I dati di Israele, dove l’operazione “terza dose” è già iniziata, non sembrano particolarmente confortanti sulla durata della protezione indotta dai vaccini anti-Covid: l’immunità dalla malattia grave o dal ricovero resta sopra l’80%, tra il 20 giugno e il 17 luglio, anche per chi si è vaccinato (con Pfizer) lo scorso gennaio; ma lo scudo […] di Alessandro Mantovani

Afghanistan – Prove di reazione Il G7 non riconosce i Talib. Ma la Cia incontra Baradar Joe Biden tira fuori le unghie e tiene duro: non con i talebani, ormai padroni dell’Afghanistan; ma con gli altri leader dei Sette Grandi, che gli chiedono di estendere oltre il 31 agosto il termine per completare il ritiro dal Paese degli stranieri che vogliono andarsene e dei collaboratori di vent’anni di presenza militare e […] di Giampiero Gramaglia

Il dossier – L’inghippo dei fondi al Tesoro Migliaia di lavoratori senza Cassa da mesi Non bastava il pasticcio della quarantena obbligatoria pagata dal dipendente che entra in contatto con una persona positiva al coronavirus. Ora si scopre che c’è (ancora) un buco di mesi di cassa integrazione Covid – quella gratuita per le aziende – che coinvolge fino a 600 mila persone alle quali non è arrivato l’assegno che […] di Patrizia De Rubertis

Rimini – Il meeting – Tutti insieme Cielle benedice la pax draghiana (ma tifa destra) “Compagno Rosato!”. Matteo Salvini si ferma a metà di un corridoio della Fiera di Rimini per un saluto più che affettuoso al collega renziano. Pacche e risate. Lo zelante servizio d’ordine – la mini testuggine di volontari ciellini in maglietta celeste intorno al leghista – si apre per un attimo e permette ai due politici […] di Tommaso Rodano

Poteri – Calcio e soldi Breve guida a Dazn: di chi è, che vuol fare, quanto perde Il gruppo di Len Blavatnik è arrivato oltre il miliardo di dollari di ricavi, ma è in rosso per 1,4. In Italia la scommessa è quella di Tim: spingere la fibra di Lorenzo Vendemiale

Addio a Watts Charlie, la prima pietra ha smesso di rotolare È morto il batterista dei Rolling Stones, il più “sobrio” del gruppo: aveva 80 anni e da tempo soffriva di problemi di cuore, tanto da rinunciare al tour di Stefano Mannucci

Poltrone Da Farina a Gerli, i migliori inciampano sulle nomine Se si dimetterà o se sarà obbligato a farlo, una cosa è chiara: il sottosegretario della Lega Claudio Durigon dal 4 agosto, quando ha proposto di reintitolare il parco di Latina ad Arnaldo Mussolini invece che a Falcone e Borsellino, ha messo in grosso imbarazzo il presidente del Consiglio Mario Draghi. Che da venti giorni […] di Gia. Sal.

Sindacati – Scontro – No vax e tamponi gratuiti Sulla scuola volano ancora gli stracci: protocollo a rischio Conto alla rovescia, meno sei giorni all’avvio delle attività a scuola e manca ancora l’accordo tra i sindacati e il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi sul green pass. Neanche su una moratoria temporanea per la sua adozione. Il ministro che finora tutto sommato era riuscito ad andare d’accordo con i rappresentanti dei lavoratori della scuola, anche […] di Virginia Della Sala

Normativa incerta L’odissea di chi si ammala tra prima e seconda dose Se vivi in Piemonte e ti sei ammalato di Covid tra la prima e la seconda dose del vaccino, rischi di rimanere fregato. Almeno questo è ciò che è capitato a C. M., docente universitario torinese, che ha ricevuto la prima dose di AstraZeneca lo scorso 11 marzo e poco dopo è risultato positivo al […] di Romana Allegra Monti

Lo studio La rivista Cell: “Improbabile il virus sia nato in laboratorio” Naturale o frutto di un incidente in laboratorio, il dibattito sull’origine della pandemia sembra essere ancora aperto. Ora un nuovo studio aggiunge un tassello, propendendo per l’ipotesi di una trasmissione animale-uomo. Si tratta di una revisione critica in corso di pubblicazione definitiva sulla rivista Cell, a cura di 21 esperti, di università americane, atenei australiani […] di RQuotidiano

Compagnie di bandiera Alitalia addio, Ita venderà biglietti da domani. Ancora tanti nodi: oggi incontro coi sindacati Cala il sipario su Alitalia, entra in scena Ita. Il passaggio di testimone dalla commissariata compagnia di bandiera alla nuova società che prenderà il suo posto è ufficiale anche nella pratica. Dalla mezzanotte di ieri Alitalia non vende più biglietti aerei per i voli successivi al 15 ottobre. E da domani Ita, che ha conseguito […] di RQuotidiano

“Saltata bombola gas” Torino, esplode palazzina: morto bimbo di 4 anni Un’esplosione fortissima, sentita anche ad alcuni chilometri di distanza, ha provocato il crollo di una palazzina e la morte di un bambino di 4 anni ieri mattina nella periferia nord di Torino. Altre tre persone, tra cui la madre del piccolo, sono state ricoverate negli ospedali cittadini. Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione è stata provocata […] di Andrea Giambartolomei

Fiumicino, sindaco Pd Montino, 24 mila euro in cuccia del cane. ‘Non so di chi sono’ Stavano effettuando lavori di manutenzione nella tenuta, l’azienda CapalBioFattoria. Quando sono andati a rimuovere quello che restava della cuccia del cane, gli operai hanno trovato, incastrati tra le assi in legno, rotoli di banconote tenuti con elastici. Ventiquattromila euro in pezzi da 500. Il figlio di Esterino Montino, sindaco di Fiumicino e proprietario dell’appezzamento, che […] di RQuotidiano

La sentenza “Stato-mafia, Messina Denaro sapeva tutto. Nel ‘93 dietro Sicilia Libera c’era anche lui” Il superlatitante Matteo Messina Denaro, l’ultimo padrino di Cosa nostra rimasto in libertà, sapeva dell’esistenza della Trattativa tra la mafia e pezzi dello Stato. È quanto si legge nelle motivazioni di condanna all’ergastolo per il boss di Castelvetrano firmata dai giudici della corte d’Assise di Caltanissetta lo scorso ottobre. Messina Denaro, detto “Diabolik” e “U’ […] di Saul Caia

Osservatorio – I dati – I beneficiari a quota 3 mln La riforma utile al Rdc: più fondi e meno paletti Nel giorno in cui Matteo Salvini lancia l’ennesimo attacco al Reddito di cittadinanza, con promessa di severa revisione, l’Inps fa sapere che sta continuando a crescere il numero di persone aiutate dalla misura anti-povertà: a luglio ne ha raggiunte oltre tre milioni e 71 mila, con un importo medio di 548 euro a famiglia. Molto […] di Roberto Rotunno

Proteste immotivate L’equivoco del decreto anti-delocalizzazioni: è già un brodino Il dibattito attorno al futuro decreto anti-delocalizzazioni, se mai vedrà la luce, ha assunto ormai toni surreali. Prima, sabato, Carlo Bonomi si dà fuoco davanti ai ciellini parlando di provvedimento “punitivo” e attaccando “il ministro Orlando e la viceministra Todde” che “pensano di colpire le imprese sull’onda dell’emotività di due o tre casi” (si riferisce […] di Marco Palombi

Gli alleati Cina, Russia &C.: amici sulla strada per Kabul Amici, alleati, partner: alcuni Stati hanno aperto le porte ai talib prima che si impossessassero dell’Afghanistan. La loro avanzata, quella diplomatica e politica, è cominciata mesi prima di quella militare ed è stata vinta con armi più silenziose dei kalashnikov: negoziati, accordi, incontri. Che la comunità internazionale non debba emettere sanzioni contro i nuovi padroni […] di Michela AG Iaccarino