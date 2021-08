Una settimana e mezzo dopo la conquista di Kabul da parte dei talebani, la finestra di opportunità per lasciare l’Afghanistan si sta chiudendo rapidamente. Martedì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha confermato i piani per il ritiro delle truppe statunitensi entro il 31 agosto, malgrado le richieste degli alleati europei di concedere più tempo per le evacuazioni. Contemporaneamente, i fondamentalisti annunciavano che “l’accesso” allo scalo “è consentito solo ai cittadini stranieri e non agli afghani”. Oggi all’aeroporto di Kabul si vedono le prime conseguenze di queste decisioni: i talebani hanno bloccato gli accessi al gate nord e al gate est, che infatti risulta deserto. Quando gli Usa lasceranno la capitale afghana, nessuno potrà più garantire le evacuazioni. E allora “il dialogo con i talebani deve continuare”, per garantire corridoi sicuri e salvaguardare le conquiste degli afghani: lo dice chiaramente Angela Merkel, parlando al Bundestag, in un intervento straordinario che dovrebbe essere l’ultimo come cancelliera tedesca. Intanto, l’asse Russia-Cina, quello che negli ultimi anni ha intrattenuto legami più stretti con i Taliban, soprattutto per quanto riguarda Pechino, ha deciso oggi, nel corso di una telefonata tra i presidenti Putin e Xi Jinping, di coordinarsi per una “transizione graduale della situazione in Afghanistan, per combattere il terrorismo, per porre fine al traffico di droga e prevenire la propagazione dei rischi alla sicurezza”, fanno sapere i media cinesi. Le parti “hanno convenuto che l’attuale situazione internazionale e regionale è complessa e in evoluzione” e che è “molto importante tenere una comunicazione tempestiva sulle principali questioni bilaterali e multilaterali, concordando stretti scambi attraverso vari mezzi”.

La linea del dialogo, sostenuta in Italia solamente del leader del M5s Giuseppe Conte – che continua a essere attaccato per questo – nei fatti viene portata avanti da tutta Europa. Martedì lo stesso premier Mario Draghi ha sottolineato la necessità di mantenere “un canale di contatto“ con chi ha preso il potere in Afghanistan, oltre a rimarcare l’importanza del G20 come sede di confronto anche con Cina e Russia. Sulla necessità del dialogo che “va portato avanti” insiste anche la cancelliera Merkel, ricordando il suo incontro nei giorni scorsi con Vladimir Putin. Pechino in questo momento ha i contatti più stretti con i fondamentalisti: i media cinesi riferiscono di un incontro martedì a Kabul tra una delegazione talebana e l’ambasciatore Wang Yu. “La Cina ha mantenuto una comunicazione e una consultazione fluida ed efficace con i talebani” e Kabul è “naturalmente una importante piattaforma e canale per le due parti al fine di discutere questioni importanti”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin.

“Continueremo la missione di evacuazione il più a lungo possibile“, in modo che gli afghani che hanno aiutato i tedeschi sul posto “possano lasciare il paese”, ha detto sempre Merkel al Bundestag che, proprio oggi, ha approvato la missione di evacuazione della Bundeswehr in corso in Afghanistan (600 militari) a grande maggioranza. Tuttavia, a Berlino fonti citate dal Guardian sottolineano che ciò sarà possibile solo finché resteranno gli Stati Uniti. Lo stesso quotidiano inglese rivela che Londra ha in mente di ritirarsi breve: le operazioni britanniche di evacuazione da Kabul termineranno entro “24-36 ore“. Il motivo è analogo: l’esercito americano necessita di almeno altri due-tre giorni per chiudere le sue operazioni a Kabul, mentre Londra vuole terminare con almeno 24 ore di anticipo.

I posti di blocco dei talebani – Il corrispondente di al-Jazeera Charles Stratford riporta che “la situazione” nella zona dell’aeroporto “è cambiata” ed è “sempre più tesa“. I talebani hanno allestito un checkpoint a cinque chilometri dall’ingresso nord dello scalo, dove si è radunata la maggior parte degli afghani che spera di poter lasciare il Paese. Bloccano tutti, ha fatto sapere il corrispondente, “a meno che non dimostrino di avere un visto americano, un passaporto americano o un invito da parte degli Stati Uniti o dei Paesi Nato“. La situazione sarebbe “analoga” anche all’ingresso est dell’aeroporto, dove “i talebani hanno allestito un checkpoint, impedendo alle persone di passare senza i documenti richiesti”.

Il caos intorno all’aeroporto – Allo stesso tempo, ci sono ancora migliaia di persone accalcate intorno alle mura che delimitano lo scalo: centinaia di afghani si sono radunati in un fossato fuori dall’aeroporto, alcuni in piedi con l’acqua fino alla vita. In un video si vede un uomo arrampicarsi sul muro del fossato ma venire respinto da due soldati. Ormai per chi vuole fuggire il tempo stringe. Una volta cessati i voli di evacuazione, coloro che devono ancora lasciare il Paese potrebbero farlo via terra e poi volare in Europa da uno dei paesi confinanti. Entrambi i valichi di frontiera per il Pakistan sono attualmente aperti, ma gli afghani hanno bisogno di visti per entrare.