“Durigon? Con Draghi non ho mai parlato di lui”. A dirlo è il leader della Lega Matteo Salvini, durante un appuntamento elettorale con il candidato di Roma, Enrico Michetti. L’ex ministro dell’Interno alla domanda se si senta o meno rassicurato dal silenzio del presidente del Consiglio ha risposto: “L’ho sentito oggi, ma abbiamo parlato di Afghanistan, di salute e lavoro. Non credo che abbia tra sue priorità i parchi di Latina”. Quindi ha spiegato che con il sottosegretario al ministero dell’Economia, che il 4 agosto, durante un evento elettorale per le amministrative a Latina, ha proposto di revocare l’intitolazione del parco cittadino a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino per dedicarlo ad Arnaldo Mussolini, fratello del duce e direttore amministrativo del Popolo d’Italia stanno lavorando “alla nuova riforma delle pensioni, che interessa milioni di italiani”.

E sulle mozioni di sfiducia per chiedere la rimozione del sottosegretario, proposte da Movimento 5 stelle e Pd, Salvini ha replicato: “Sono preoccupato zero. Il voto? Possono fare quello che vogliono”.

Dopo appuntamento elettorale con Michetti, Salvini è andato a Palazzo Chigi per un breve incontro con il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Il leader leghista al termine non ha rilasciato dichiarazioni. I due hanno parlato dei temi legati alla ripresa dell’attività di governo.