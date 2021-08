Di ritorno dalle vacanze, la modella brasiliana ed ex “velina” di Striscia la Notizia, Thais Wiggers, si è ritrovata la casa di Milano svaligiata. Un gran caos e scatole aperte: è stata la stessa Wiggers a raccontarlo su Instagram, pubblicando anche le foto del suo appartamento a soqquadro.

“Brutto molto brutto tornare a casa e trovare tutto sotto sopra, avere la sensazione di sentirsi invasa”, ha scritto su Instagram l’ex “velina”. “Sono entrati i ladri a casa mia e si sono portati via tante cose di valore”, spiega, sottolineando che si tratta anche di oggetti di valore affettivo come i computer e i back up con le foto e i video della figlia da piccola, avuta con il conduttore Teo Mammucari, oltre ai regali della madre defunta. “Si sa che purtroppo certe cose accadono”, ha poi scritto la modella brasiliana, sottolineando che nessuno potrà mai rubarle “i sorrisi” e “la forza”. Quindi Wiggers ha lasciato i follower con un detto brasiliano: “Vanno via gli anelli ma rimangono le dita”, ricordando che ciò che importa davvero “ce l’abbiamo”.

Della vicenda sono stati informati gli agenti della Questura di Milano e la polizia, ha poi spiegato in alcune storie su Instagram, è intervenuta prontamente, anche prendendo il dna dei ladri che “si erano attaccati a canna a una bottiglia”. “Spero che vi vengano a prendere”, ha concluso.