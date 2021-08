Il Green pass diventa un gelato dal sapore estivo. E il gusto legato alla pandemia va subito a ruba

Rum, lime e menta. La certificazione verde, secondo i gelatai di Prato, ha questo sapore. Un po’ Mojito un po’ Daiquiri il nuovo gusto che sta spopolando nella città toscana è stato chiamato proprio Green Pass. Ed è, ovviamente, verde. A raccontarlo è il quotidiano la Repubblica che sottolinea il grande successo del nuovo, fantasioso, gelato. Un modo per celebrare l’attualità, unendo la cronaca al sapore. “Ogni mese facciamo un gusto nuovo – ha spiegato il titolare della gelateria Il Morino – Così da quando è stato istituito il green pass abbiamo colto la palla al balzo”.

I numeri sono quelli di un vero successo: oltre cinque chili di produzione al giorno. E in molti comprano addirittura intere vaschette dello stesso gusto. Il sapore, va detto, è un po’ forte. Parola dello stesso titolare della gelateria, che consiglia l’accoppiata con un fondente o un gusto fruttato.

Per la verità la gelateria di Prato non è stata la prima a lanciare l’insolito gusto. Già un mese fa una gelateria a Santa Caterina di Puglia, in provincia di Lecce, aveva dimostrato tutta la creatività italiana chiamando un gusto Green pass. Con l’eloquente lancio “non puoi entrare se non lo assaggi” i titolari di questa gelateria avevano puntato su dei sapori più “facili”. Cioccolato bianco, scaglie di fondente e pistacchio croccante: tre gusti per soddisfare ogni palato.