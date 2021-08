Un attacco hacker ai server dell’Agenzia regionale di sanità (Ars) della Toscana ha causato la distruzione di numerosi dati epidemiologico-statistici. I tecnici sono al lavoro per il recuperarli da back up, dove erano stati salvati. Secondo quanto si apprende da fonti della Regione, l’attacco – che sarebbe avvenuto due giorni fa – non ha riguardato dati sensibili sanitari personali perché l’Ars non li tratta nelle sue attività di studio. È prevista una denuncia alla polizia postale.

Di pochi giorni fa invece cyber-assalto subito dalla Regione Lazio, senza precedenti in Italia: partito da una postazione aperta di un dipendente, ha messo a rischio la riservatezza dei dati sensibili dei residenti e ha bloccato il portale per le prenotazioni del vaccino per alcuni giorni. I responsabili hanno chiesto un riscatto in criptovalute. In particolare è stato attaccato il Ced, il centro elaborazione dati, che contiene le informazioni sanitarie su 5,8 milioni di persone.