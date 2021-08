Le promesse di una gestione moderata del potere, della tutela dei diritti umani e della libertà di informazioni sono durate meno di 24 ore: i talebani hanno represso nel sangue le prime proteste nate in alcune città, hanno sparato anche all’aeroporto di Kabul per far disperdere la folla, hanno iniziato a esercitare il loro controllo sui media. Mercoledì la giornalista e conduttrice Shabnam Dawran è stata cacciata dalla tv di Stato, mentre nella notte è arrivata la denuncia del Committee to Protect Journalists (CPJ): “I talebani questa settimana hanno perquisito le case di almeno quattro giornalisti e operatori dei media”. Tre di loro sono dipendenti della Deutsche Welle, emittente pubblica tedesca, che ora “sono nascosti”. La ong con sede a New York ha fatto sapere inoltre che “sta indagando sulle ultime notizie secondo cui militanti talebani hanno picchiato almeno due giornalisti nella città di Jalalabad”.

Intanto, con 12 aerei e 1.500 militari impegnati, prosegue il ponte aereo Kabul-Roma per portare in Italia i collaboratori afghani a rischio ritorsioni talebane e i connazionali rimasti ancora nel Paese. Oltre alle 103 persone imbarcate con il primo C130 decollato da Kabul nel pomeriggio di mercoledì, altre 97 persone sono partite dall’aeroporto afghano con un secondo C130. I 200 afgani verranno poi tutti imbarcati su un KC 767 per essere trasportate in Italia, dove arriveranno in giornata. “Abbiamo evidenza di 20 connazionali non solo a Kabul ma anche nelle altre province dell’Afghanistan”, ha riferito Tommaso Claudi, console italiano, rimasto nella capitale afghana per mantenere un collegamento operativo con la Farnesina e gestire tutte le operazioni di rientro in loco. “Il nostro obiettivo è mantenere il ponte aereo aperto”, ha sottolineato il console. Dopo il primo volo del 16 agosto, un secondo è atterrato nel pomeriggio di mercoledì a Fiumicino con 85 persone a bordo.

CRONACA ORA PER ORA



09.02 – Bbc: “Checkpoint dei talebani, impediscono ad afghani di raggiungere l’aeroporto”

Checkpoint dei talebani impediscono agli afgani di raggiungere l’aeroporto di Kabul. Lo riferisce la Bbc spiegando che circa 4.500 soldati statunitensi controllano l’aeroporto ma tutte le strade che portano ai terminal sono sotto il controllo dei talebani. Gli insorti in particolare non consentono agli afgani che non hanno i documenti di raggiungere l’aeroporto ma spesso bloccano anche chi li possiede.

08.40 – L’attivista: “Talebani mentono, temo che mi uccideranno”

“Temo che mi uccideranno. Questa potrebbe essere l’ultima volta che ci sentiamo. Ho detto alle mie amiche di non contattarmi più perché non vorrei metterle in pericolo. Mi sento molto depressa e sola”. A dirlo, in un colloquio con Repubblica, è Maryam Sadaat, attivista che si occupa dei diritti delle donne in Afghanistan. Da cinque giorni è barricata in casa. “Dì alla tua gente che non si devono fidare di loro, ti prego, qui sappiamo che non ci faranno più lavorare, studiare o vivere la vita che scegliamo. In questi giorni le donne sono cambiate, si sono ritirate, si sono chiuse in casa, stanno cancellando foto, Facebook, si stanno isolando per paura di essere trovate.

08.10 – Biden: “Truppe Usa potrebbero rimanere oltre il 31 agosto”

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato che una parte delle truppe statunitensi potrebbero rimanere in Afghanistan oltre la scadenza del 31 agosto fissata per il ritiro dal Paese se l’evacuazione dei cittadini americani non fosse completata entro quella data.

“Se ci sono cittadini americani rimasti rimarremo fino a quando non li avremo tirati fuori tutti”, ha dichiarato Biden in un’intervista ad ABC News in cui ha insistito sul fatto che si cercherà comunque di concludere l’uscita dei cittadini Usa e loro alleati prima di quella scadenza.