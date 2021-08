Le missioni di evacuazione da Kabul, le promesse dei talebani sui diritti umani – e in particolare delle donne – tutte da vagliare, la prospettiva di un’enorme crisi umanitaria, la slavina politica che rischia ogni ora di più di travolgere il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Il destino dell’Afghanistan ha già messo in moto, da domenica – giorno della presa della capitale –, un effetto domino che investe la comunità internazionale. Anche per questo, durante la notte italiana, Biden ha sentito al telefono il premier britannico Boris Johnson concordando una riunione d’urgenza del G7 in collegamento video, che si terrà la settimana prossima. Per venerdì 20 agosto, invece, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha convocato un vertice dei ministri degli Esteri dell’Alleanza atlantica. Intanto fonti bilaterali citate dalla tv ToloNews dicono che i nuovi padroni del Paese stanno lavorando con l’ex capo di Stato Hamid Karzai per la formazione di un “governo inclusivo“: Karzai ha incontrato già due importanti esponenti del movimento in colloqui preliminari che potrebbero condurre presto a negoziati diretti con il mullah Abdul Ghani Baradar, il massimo leader politico talebano. Mentre è arrivata la notizia che Ashraf Ghani – l’ex presidente afghano, fuggito dopo la presa di Kabul – si trova negli Emirati Arabi Uniti dov’è stato accolto “per motivi umanitari”.

E contro il nuovo regime si osservano le prime proteste di piazza. Mercoledì centinaia di giovani sono scesi in strada a Jalalabad, città dell’Afghanistan orientale, ultimo grande centro urbano a cadere prima della capitale: i manifestanti hanno rimosso le bandiere bianche talebane sostituendole con il vessillo nazionale afghano nero, rosso e verde, alla vigilia dell’anniversario dell’indipendenza del Paese dal dominio britannico (19 agosto 1919). I talebani hanno risposto con il fuoco: il bilancio, riporta la Reuters, è di almeno tre morti e 12 feriti. Babrak Amirzada, reporter per un’agenzia di stampa locale, ha riferito di essere stato picchiato dai guerriglieri mentre documentava la protesta insieme a un cameraman di una tv. Scene simili in altre due città dell’Est, Khost e Asadabad: si parla di altri morti e feriti. Inoltre, almeno 17 persone sono rimaste ferite nella calca all’entrata principale dell’aeroporto di Kabul, dove centinaia di afghani si sono accampati nella speranza di riuscire a lasciare il Paese. I soldati talebani li respingono con colpi di arma da fuoco sparati in aria, bastoni, corde e oggetti appuntiti. “Cerchiamo di entare perché Biden dice ogni giorno che chi ha aiutato l’America sarà accolto. Noi abbiamo aiutato gli americani, ora tocca a loro aiutare noi”, ha detto uno di loro alla Cnn.

Shots ring out behind @clarissaward – as she stands less than 200 yards from the entrance of the Kabul airport. “It’s definitely chaotic, she says. “It’s definitely dangerous.” pic.twitter.com/3iNgULO0fO — Brianna Keilar (@brikeilarcnn) August 18, 2021

Prosegue anche il ponte aereo umanitario – previsto dall’operazione Aquila Omnia dei ministeri di Esteri e Difesa – per l’evacuazione dei collaboratori afghani delle strutture italiane che finora hanno lavorato in Afghanistan: 85 di loro (più una cittadina italiana che non aveva potuto raggiungere l’aeroporto in precedenza) sono atterrati all’aeroporto romano di Fiumicino alle 16.20 di oggi, mentre altri 150 sono in partenza. “La nostra intenzione è portare in salvo non solo i nostri collaboratori, ma il maggior numero possibile di cittadini afghani in stato di bisogno”, ha detto ai cronisti il colonnello Diego Giarrizzo del Comando operativo interforze, spiegando che “a Kabul abbiamo una task force di evacuazione composta da decine di militari che ha il compito di individuare queste persone”. Nell’operazione sono impegnati in totale 1500 uomini e sette aerei: tre Boeing KC767 che si alternano tra l’area di operazione e l’Italia e quattro C-130J dislocati in Kuwait, da dove parte il ponte aereo per Kabul. Dal canto proprio il Regno Unito ha annunciato di voler dare ospitalità a fino a 20mila profughi afghani, di cui 5mila entro la fine dell’anno. Il premier ha aggiunto che il governo britannico intende giudicare le intenzioni dei talebani “dalle loro azioni, non dalle parole“, e che un eventuale riconoscimento al governo di Kabul dovrà avvenire in modo “unitario e concertato” da parte della comunità internazionale.

CRONACA ORA PER ORA

17.31 – Giovedì Di Maio al vertice Esteri del G7 – I ministri degli Esteri del G7 si riuniranno domani in videoconferenza sulla questione Afghanistan. Luigi Di Maio parteciperà alla riunione in formato virtuale dalle 14.30, in collegamento dalla Farnesina. Lo rende noto lo staff.

17.08 – L’ambasciatore: “Ghani è fuggito con 169 milioni di dollari” – Ashraf Ghani, il presidente afgano sostenuto dagli Usa e riconosciuto dalla comunità internazionale fuggito da Kabul nei giorni scorsi di fronte all’avanzata dei talebani, ha lasciato il Paese portando con sé l’equivalente di 169 milioni di dollari sottratti alle casse dello Stato. Lo ha sostenuto l’ambasciatore dell’Afghanistan in Tagikistan, Mohammad Zahir Aghbar, citato da Dushanbe da vari media internazionali tra cui la Bbc.

16.43 – Di Maio: “Nuovo volo con Zahra Ahmadi in partenza” – “Da Kabul sta per partire un altro volo con a bordo anche l’attivista Zahra Ahmadi con i suoi familiari e il personale della Fondazione Veronesi al completo”. Lo annuncia in un post su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ricordando che “nel frattempo alla Farnesina abbiamo ricostituito l’ambasciata in Afghanistan e all’aeroporto di Kabul è operativo il nostro presidio diplomatico, con il console Tommaso Claudi rimasto per dare il suo contributo alle operazioni di rimpatrio, che coordiniamo dall’Unità di crisi del ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale”.

15.26 – Il primo volo spagnolo ripartito da Kabul – È partito da Kabul, con destinazione Dubai, il primo volo organizzato dal governo spagnolo per evacuare cittadini del Paese iberico e collaboratori locali dall’Afghanistan. Lo riportano i principali media spagnoli, citando fonti diplomatiche. Secondo il quotidiano El País, sull’aereo militare messo a disposizione per l’operazione ci sono tra le 50 e le 100 persone. Nelle prossime ore, le evacuazioni di spagnoli e afgani continueranno con almeno altri due aerei, aggiunge il giornale iberico. I voli dovrebbero continuare a far scalo a Dubai prima che le persone evacuate da Kabul vengano portate in Spagna.

14.27 – Belloni al Copasir: “Supporto intelligence per l’evacuazione” – “Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha audito questa mattina il direttore del Dis, ambasciatrice Elisabetta Belloni, in merito ai drammatici sviluppi della crisi in Afghanistan, in un confronto articolato e approfondito durato oltre due ore, che ha consentito di esaminare i vari aspetti che riguardano anzitutto la sicurezza nazionale. Il direttore del Dis ha assicurato la prosecuzione del supporto operativo e informativo degli operatori dell’intelligence nel Paese anche al fine di garantire l’evacuazione di coloro che hanno collaborato con la nostra ventennale missione e dei loro familiari”. Lo dichiara il presidente del Copasir, senatore Adolfo Urso.

12.37 – La commissaria europea Johansson: “Nessun rimpatrio forzato degli afghani” – “Scoraggiare e prevenire rotte insicure e illegali, e nessun rimpatrio forzato in Afghanistan”. Lo scrive la commissaria europea agli Affari interni Ylva Johansson, in vista della videoconferenza straordinaria dei ministri dell’Interno di oggi, che si concentrerà sulla crisi dei migranti al confine tra Lituania e Bielorussia e sulla situazione in Afghanistan. Occorre “prendersi cura dello staff Ue, cittadini europei e locali, dare aiuto umanitario ai vulnerabili in Afghanistan e nei Paesi vicini, e rafforzare vie organizzate e sicure, inclusi i reinsediamenti”.

12.29 – A Herat ragazze a scuola con l’hijab – Le ragazzine di Herat sono tornate a scuola questa settimana, pochi giorni dopo la conquista della città nel nordovest dell’Afghanistan – base del contingente italiano – da parte dei talebani: lo riporta l’agenzia di stampa francese Afp sulla base di un video ripreso da uno dei suoi cameraman nel Paese. Le studentesse, riprese mentre entrano in una scuola locale e chiacchierano nei cortili dell’istituto, indossano hijab bianchi e tuniche nere. Scene, queste, molto diverse rispetto all’Afghanistan degli anni Novanta, quando i talebani imposero una versione integralista della sharia, che negava per gran parte l’istruzione e il lavoro alle donne.

12.15 – Ambasciata afghana in Tagikistan chiede l’arresto di Ghani – “L’ambasciata afghana in Tagikistan ha chiesto all’Interpol di arrestare Ashraf Ghani (il presidente afghano in fuga, ndr), Hamdallah Moheb e Fazal Mahmood Fazli con l’accusa di aver rubato fondi pubblici, per restituirli a Kabul. L’ambasciatore Mohammad Zahir Aghbar sostiene che la secondo Costituzione del Paese il legittimo presidente ad interim è il primo vicepresidente Amrullah Saleh”. Lo riferisce su Twitter la tv ToloNews, citando proprie fonti.

Mohammad Zahir Aghbar, ambassador to Tajikistan, has said today that according to the Constitution, in the absence, escape or death of the president, the first vice president becomes the caretaker and Amrullah Saleh is currently the official acting president, sources said. pic.twitter.com/F3XEngNMj3 — TOLOnews (@TOLOnews) August 18, 2021

11.12 – Zanin (Emergency): “Ancora conflitti a fuoco in aeroporto” – “La situazione a Kabul è migliorata, non vediamo più conflitti a fuoco se non in aeroporto, dove anche stamattina c’è stata la repressione delle masse che cercano di prendere i voli”. Lo riferisce Alberto Zanin, coordinatore medico dell’ospedale di Emergency di Kabul, nel punto stampa organizzato dalla capitale afghana. “Ieri notte ci sono raffiche di kalashnikov nel nostro distretto, ma nel complesso la situazione è calma”, ha raccontato parlando della città. In aeroporto però “c’è grande caos, ci sono feriti d’arma da fuoco perché qualcuno sta impedendo alle persone di avvicinarsi agli aeroplani: la situazione è ancora calda – ha precisato – ma finora non abbiamo ancora ricevuto pazienti dall’aeroporto”.

11.08 – Il console italiano: “Fondazione Veronesi e Zahra Ahmadi in aeroporto” – “Grazie al nuovo metodo stabilito, ossia una cogestione con il personale militare Usa di uno dei gate di ingresso, e grazie all’eccezionale lavoro dei Carabinieri dell’Ambasciata e dei paracadutisti della Folgore arrivati ieri, siamo riusciti a far entrare in aeroporto la fondazione Veronesi al completo, Zahra Ahmadi (la sorella del ristoratore veneziano Hamed, ndr) con i familiari, una parte del personale interinale dell’ambasciata e un consistente numero di ex collaboratori della Difesa in Afghanistan”, dice all’Ansa il console italiano a Kabul Tommaso Claudi.

10.02 – Fallisce tentativo evacuazione olandese da Kabul – Impedito un tentativo di evacuazione olandese dall’aeroporto di Kabul nella notte tra martedì e mercoledì. Lo ha riferito il ministro degli Esteri olandese, Sigrid Kaag, citato dal Guardian. Un aereo militare inviato dall’Aja è dovuto quindi ripartire vuoto. Kaag ha spiegato che gli afghani che si sarebbero dovuti imbarcare sono stati bloccati all’ingresso dello scalo dalle forze americane che hanno messo in sicurezza l’aeroporto, anche se erano in possesso della documentazione necessaria. L’aereo è rimasto sulla pista solo mezz’ora e poi è ripartito senza passeggeri. “È orribile, molti erano alle entrate dell’aeroporto con le loro famiglie”, ha commentato il ministro.

8.31 – Lo scrittore Walzer: “Giusto lasciare, ma l’hanno fatto male” – Per molti anni “ho sostenuto che la missione avrebbe dovuto essere concentrata sull’antiterrorismo, non sulla controguerriglia o la costruzione di una nazione”, ha detto il presidente Joe Biden spiegando il ritiro dall’Afghanistan. Il filosofo politico Michael Walzer, professore emerito all’Università di Princeton e autore di “Guerre giuste e ingiuste” (Laterza) definì l’Afghanistan una “guerra giusta” in risposta agli attacchi dell’11 settembre. Ma la “guerra giusta” in Afghanistan “è stata seguita da un’occupazione ignorante e inefficace”. Lo dice lo stesso Walzer in un’intervista al Corriere della Sera.

7.36 – Trump: “Usa mai stati così umiliati” – L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump condanna l’operato del presidente Joe Biden in Afghanistan. In un’intervista a Fox News ha detto che Biden ha umiliato gli Stati Uniti più di qualsiasi altro presidente nella storia. “È un momento terribile per il nostro Paese. Non credo che in tutti questi anni il nostro Paese sia mai stato così umiliato”.

1.43 – Cnn: “Nell’ultimo mese i Servizi Usa avevano avvertito la Casa Bianca” – Le valutazioni dell’intelligence Usa dell’ultimo mese mostravamo che i talebani stavano perseguendo la vittoria militare: lo riferisce la Cnn, citando una propria fonte. Una rivelazione che va ad aggiungersi a quelle del New York Times.

1.35 – Usa, Dem a Senato vogliono indagare sul ritiro caos – Joe Biden ora deve fare i conti anche con il proprio partito per l’uscita umiliante e caotica dall’Afghanistan. Tre commissioni del Senato guidate dai dem (Intelligence, Affari esteri e Forze armate) sono intenzionate a indagare sull’esecuzione del ritiro. “Sono deluso che l’amministrazione Biden non abbia valutato accuratamente le implicazioni di un ritiro rapido degli Usa”, ha osservato il presidente della commissione Esteri Bob Menendez. “Siamo testimoni di risultati orribili di molti anni di fallimenti politici e di intelligence”, ha aggiunto.

1.21 – Biden stanzia fino a mezzo miliardo per un fondo rifugiati – Joe Biden ha autorizzato lo stanziamento sino a 500 milioni di dollari da un fondo di emergenza per far fronte a “inattese necessità urgenti” dei rifugiati derivanti dal ritiro Usa dall’Afghanistan, compresi i cittadini che hanno aiutato gli Stati Uniti e che richiedono un visto speciale di immigrazione. Lo rende noto la Casa Bianca.