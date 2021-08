Continua il rave party in corso nel Viterbese. Non lontano da qui, il 16 agosto è stato trovato il corpo di un ragazzo. Si era tuffato nel Lago di Mazzano e non è stato più visto riemergere. Sembra che il 24enne – si legge su La Repubblica – nato a Londra ma residente in Emilia Romagna, amasse fare immersioni in apnea. Le forze dell’ordine sono perciò intervenute sul posto insieme ai sommozzatori e a un elicottero: si aspetta ora l’autopsia per capire le cause del decesso. Appuntamento annuale intorno ai giorni di Ferragosto, la festa – non autorizzata e causa di assembramenti – richiama ogni anno migliaia di ragazzi da tutta Europa.

Quello nei pressi di Viterbo è solo l’ultima delle feste abusive in corso in alcune zone della Penisola. I Nas hanno controllato villaggi turistici, campeggi e agriturismi: in totale si contano 17 chiusure e 301 violazioni contestate, nella maggior parte dei casi per la mancata attuazione delle misure anti-Covid.

Un rave con 300 ragazzi è stato interrotto nel Salento, uno con 40 persone in Liguria. A tracciare un bilancio dei controlli dell’ultimo anno è proprio il Viminale: dall’11 marzo 2020 al 31 luglio 2021 nell’ambito dei controlli per contenere la diffusione del Covid sono state controllate 49.590.468 persone e ne sono state sanzionate 720.918 per violazioni alle normative anti-contagio. I denunciati per violazione della quarantena sono stati 5833, altri 5864 per false attestazioni. Gli esercizi commerciali controllati sono stati oltre 11 milioni e i titolari sanzionati 26.374. Chiuse 7480 attività commerciali.