La nostra petizione al premier Mario Draghi perché allontani dal governo il sottosegretario fascioleghista all’Economia Claudio Durigon ha raccolto, in mezza giornata di un giorno d’agosto, 25 mila firme. L’ennesima prova del fatto che non c’è vacanza, vittoria pallonara o medagliere olimpico che riesca a distrarre la nostra comunità di lettori e sostenitori dai valori […]

Il dossier Caccia a Messina Denaro tra ovili e pizzini Dove si può “ammucciare” il boss di Giampiero Calapà

Il senatore di Rignano L’attacco di Renzi alla stampa: “Prendete i telefoni dei cronisti” Peggio di B. – L’ex premier, nel suo libro, si scaglia contro i giornalisti e contro Turco, il pm titolare delle indagini su di lui e la sua famiglia di Marco Lillo

I migliori La Cdp di Scannapieco e il fisioterapista di Draghi Poltrone tecniche – Il fisiatra che Malagò aveva voluto a capo del Coni Lab (dove si fa curare pure il premier) guida lo staff del numero 1 della Cassa: ora lo affiancherà un tecnico di Marco Palombi

S.o.s. incendi Calabria: fuoco vicino alle case, ieri 2 morti. Chiesto stato d’emergenza. Roghi in Sicilia Quattro vittime in cinque giorni. E ora la Regione chiede lo stato d’emergenza. È sempre più grave la situazione degli incendi in Calabria. Solo ieri in provincia di Reggio sono morte due persone. Il primo, Mario Zavaglia, pensionato di 77 anni, è rimasto carbonizzato nel tentativo di fermare le fiamme che si erano avvicinate al […] di Fq

Bolsonaro messo ko dal congresso Il presidente Jair Messias Bolsonaro incassa in Congresso due smacchi che prefigurano una sconfitta nelle elezioni presidenziali dell’anno prossimo, quando l’ex capitano dell’esercito, autoritario e omofobo, cercherà di ottenere un secondo mandato. Tutti i sondaggi lo danno oggi battuto, specie se il suo rivale dovesse essere l’ex presidente di sinistra Inacio Lula da Silva, escluso […] di Giampiero Gramaglia

Appello “È ignobile”. Già 25 mila firme alla nostra petizione ”Durigon fuori dal governo”. Non servono giri di parole per lanciare la petizione del Fatto, accessibile da ieri sul nostro sito ilfattoquotidiano.it e change.org. Si può firmare e unirsi agli oltre 25 mila che hanno già sottoscritto l’appello per cacciare il sottosegretario leghista. Con le sue dichiarazioni del 4 agosto – quando ha ammesso che […] di Fq

La Calabria brucia e Salvini confessa: “Sintonia con Renzi” A sera, in terrazza, quando il caldo prende un po’ di requie, Matteo Salvini formalizza quel feeling che alimenta le virtù triangolari di Matteo Renzi: “Fortunatamente c’è sintonia con Italia Viva e così riusciamo a stoppare le pretese di Pd e Cinquestelle”. Tace su Durigon, invece. Diamante, la capitale della riviera dei cedri, la baia […] di Antonello Caporale

Giustizia Bettini, Gori &C.: sinistra per Salvini in aiuto di Matteo sui referendum A tirare la volata alla Lega sui referendum per la giustizia c’è un alleato inaspettato. Trattasi di quella che più volte sul Fatto abbiamo chiamato “Sinistra per Salvini”, ovvero quella parte di Pd che per un motivo o per l’altro si trova sempre a portare acqua al mulino del leader leghista. Succede anche sui quesiti […] di L. Giar.

“Un richiamo può servire in autunno per gli immunodepressi” Parlare di terza dose forse potrebbe essere ancora prematuro, ma penso si possa già vedere una utilità per chi ha avuto una bassa reattività con le due dosi. Mi riferisco ad alcune categorie di immunodepressi, come chi ha avuto un trapianto d’organi, pazienti con terapie immunosoppressive. Credo che i dati che arriveranno nelle prossime settimane […] di Silvio Garattini

“Ma non c’è ancora uno straccio di dato: verificare gli anticorpi” Allo stato attuale dei fatti, al di là di questi primi dati che arrivano da Israele, non c’è uno straccio di prova che lo stesso vaccino o un altro possa esser utile in soggetti fragili a cui non hanno funzionato le due dosi precedenti. Potrebbe essere forse utile per l’anziano – immunosenescenza – che ha […] di Massimo Galli

Elezioni comunali Roma, sondaggio: Raggi e Gualtieri pari dietro Michetti Virginia Raggi e Roberto Gualtieri sono testa a testa nella corsa al secondo posto, dietro Enrico Michetti (nella foto), per il ballottaggio alle prossime elezioni comunali. Così come M5S e Fratelli d’Italia si giocano sui decimi di punto percentuale il titolo di primo partito. Sono questi i due elementi che emergono dal sondaggio sulle amministrative […] di Vin. Bis.

L’intervista “È qui: nascosto nelle campagne, spesso si sposta” “Io, da anni sulle sue tracce” – “Io, da anni sulle sue orme” di G. Cal.

In fuga dal 1993 Si è già rifugiato in una grotta di montagna e in un’oreficeria Chissà che faccia ha oggi, la sua firma sulle stragi del 1992-’93 di certo è indelebile: Matteo Messina Denaro, nato il 26 aprile del 1962 a Castelvetrano, è l’ultimo dei pezzi da novanta dei Corleonesi di Riina ancora in libertà (escluso Giovanni Brusca, ritornato libero dopo aver collaborato con la giustizia e scontato la pena). […] di G. Cal.

Cybercrimine Criptovalute, maxi-rapina da 520 milioni. Gli hacker, beccati, restituiscono il malloppo È uno dei maggiori ma anche dei più strani “furti” di criptovalute mai registrati, quello accaduto l’altroieri, martedì 10 agosto, sulla piattaforma di finanza decentralizzata Poly Network. Alcuni hacker hanno sottratto dai portafogli (wallet) dei clienti criptovalute per un valore di oltre 520 milioni di euro, trasferendole su tre indirizzi della blockchain, la rete di […] di Nicola Borzi

Caso Laura Triassi Procura di Nola, la lettera dei gip: “Urge soluzione” “Preoccupazione e sgomento”. L’ufficio Gip e Gup di Nola interviene sulla vicenda del possibile trasferimento di Laura Triassi, la procuratrice di Nola su cui pende un procedimento disciplinare al Csm e anche una pratica per incompatibilità ambientale in Prima commissione (da settembre sono attesi nuovi accertamenti). Contro la procuratrice una lettera di tutti i pm […] di RQuotidiano

Appalti Sanità Caos Basilicata, indagati Pittella e il senatore Pd Margiotta Un senatore del Pd, Salvatore Margiotta, e l’ex presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, sono tra gli indagati dalla Procura di Potenza nell’ambito di un’inchiesta sugli appalti nella sanità che interessa vari nomi della politica lucana e ipotizza reati, a vario titolo, come corruzione, concussione, abuso d’ufficio e turbativa d’asta. La notizia è stata anticipata […] di RQuotidiano

Libia – In guerra per Haftar Wagner, dentro un tablet tutti i segreti dei mercenari Mappe in cirillico, video con droni, prigionieri giustiziati. La Bbc ha mostrato il dispositivo che conferma il ruolo dei russi a fianco del generale di Bengasi di Roberta Zunini