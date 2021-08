Indagine – La nuova accusa di Bluebell dopo 38 segnalazioni Bilanci Mps, la denuncia: “Falsati dal 2017 al 2020” Mps “ha falsificato i bilanci 2017, 2018, 2019, la semestrale 2020 e tutte le trimestrali intermedie, manipolando il mercato, perché non ha stanziato alcun accantonamento a fondo rischi” per le cause sui bilanci e i prospetti di aumento di capitale dal 2012 al 2015. Lo scrive Giuseppe Bivona, manager di Bluebell Partners che sul Monte […] di Nicola Borzi

Intervista – Nunzia Catalfo – “Proroga da ottobre a fine anno” “Senza nuovi ammortizzatori serve lo stop ai licenziamenti” “Se la riforma degli ammortizzatori sociali non fosse pronta entro fine settembre, andrebbe prorogato il blocco dei licenziamenti al 31 dicembre”. Per l’ex ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, senatrice M5S, il divieto oggi fissato al 31 ottobre per piccole imprese, servizi e i settori più in crisi tipo la moda va prorogato se non sarà […] di Roberto Rotunno

Csm nel caos – 2020/2021: tutti i protagonisti Intrighi & conflitti: l’anno nero delle toghe Ci ha provato Silvio Berlusconi per un paio di decenni a indebolire la magistratura, per ridurre il controllo di legalità sulla politica. Con scarsi risultati. I danni peggiori, la magistratura se li sta procurando da sola. La crisi è esplosa con il caso Palamara. Indagato per corruzione e dunque intercettato, Luca Palamara, ex membro del […] di Gianni Barbacetto, Francesco Casula e Antonella Mascali

Regionali Calabria: giallorosa avanti. Bruno Bossio nella lista Pd LLa Calabria è terra in cui il centrosinistra ha spesso mostrato una tendenza al suicidio. A confortare la coalizione, a cui in vista del voto per le Regionali di ottobre partecipa anche il M5S, c’è però un sondaggio WinPoll secondo cui la candidata giallorosa Amalia Bruni sarebbe in vantaggio sia sul forzista Roberto Occhiuto sia […] di Lorenzo Giarelli

Il caso – Il governatore di New York e le molestie a 11 donne Cuomo, l’ultimo show in Tv. “Accuse ingiuste, ma lascio” Il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo si è dimesso: l’inchiesta avviata per accuse di molestie sessuali nei suoi confronti e la minaccia di impeachment molto concreta, dopo che tutta la leadership democratica, compreso il presidente Joe Biden, lo ha scaricato, lo hanno dunque indotto a lasciare l’incarico che teneva da dieci anni: […] di Giampiero Gramaglia

L’intervista – Mauro Canali – Storico “Arnaldo non è affatto il fratello buono: era corrotto e liberticida” Mauro Canali, allievo di Renzo De Felice e uno dei più importanti storici del Fascismo, si è a lungo occupato di Arnaldo Mussolini, fratello del Duce a cui il sottosegretario leghista Claudio Durigon vorrebbe intitolare un giardino a Latina, manco fosse ancora Littoria. Professore, Arnaldo Mussolini passa per essere il fratello buono. È così? È […] di Silvia Truzzi

Come vaiolo e polio. “Possibile eliminare del tutto SarsCov2” Eradicare completamente il SarsCov2 è possibile, e sarebbe più facile rispetto alla polio, anche se più difficile rispetto al vaiolo, che rimane l’unico virus debellato nella storia dell’umanità. Lo afferma uno studio neozelandese pubblicato dalla rivista Bmj Global Health, basato sul confronto di diversi fattori scientifici e socioeconomici legati ai tre virus. Gli esperti dell’università […] di RQuotidiano

Nel mondo Israele: record di casi, gravi curati a casa In chi ha avuto il vaccino anti Covid-19 in gennaio la protezione dalle infezioni è scesa al 16%, mentre dopo lo stesso periodo di tempo il vaccino continua a dare una protezione molto alta da ricoveri e dalle forme gravi della malattia: nel primo caso fra l’82% e il 91% e nel secondo fra l’86% […] di Fq

Modena Laila El Harim non era formata all’uso del macchinario: i dubbi della Procura Laila El Harim, l’operaia morta sul posto di lavoro il 3 agosto scorso, non era stata formata all’utilizzo del macchinario nel quale è rimasta incastrata e da cui è stata uccisa. Questa, secondo alcune indiscrezioni, è una delle conclusioni cui sarebbe arrivata l’indagine della Procura di Modena in merito al decesso della 40enne avvenuto in […] di RQuotidiano

Tra i nodi: libertà tv Polonia, premier Morawiecki caccia il suo vice Terremoto in Polonia dove il premier Mateusz Morawiecki ha espulso il suo vice e manifestazioni si sono svolte a Varsavia. I cittadini sono scesi ieri in strada per difendere la libertà dei media da un disegno di legge che rischia di mettere a tacere l’ultima emittente televisiva indipendente del Paese, la Tvn, tra gli ultimi […] di RQuotidiano

Premier league Calcio inglese, come comprare un club e riciclare denaro: l’inchiesta di Al Jazeera Il calcio britannico è una macchina da soldi, fra club di oligarchi e ingaggi miliardari. Ma è anche, secondo un’inchiesta della squadra investigativa di Al Jazeera, uno dei settori utilizzati per il riciclaggio di denaro sporco. In cui un condannato per corruzione e riciclaggio può comprare club storici passando qualsiasi controllo, grazie alle competenze criminali […] di Sabrina Provenzani

Recovery e dintorni Compiti a casa: la letterina di Palazzo Chigi ai ministri Forse per evitare similitudini con un’altra letterina famigerata, quella della Bce a Silvio Berlusconi dell’agosto 2011, stavolta la firma di Mario Draghi non c’è. In fondo alla missiva con cui Palazzo Chigi augura buone vacanze ai ministri appare il nome di Roberto Garofoli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Il senso, anche se meno ultimativo di […] di RQuotidiano

I mercenari ci sono ancora, Haftar pure: è la Libia, bellezza Ancora una volta Russia e Turchia, su fronti opposti, continuano a sabotare gli sforzi dell’Onu e dell’Unione europea per stabilizzare la Libia. Nonostante l’adesione alla richiesta di ritirare i loro mercenari, avanzata al termine della seconda Conferenza di Berlino dello scorso giugno, sulla base dei precedenti negoziati di Ginevra e quindi di Tunisi, per ora […] di Roberta Zunini

Il Green pass in mostra. App in tilt, code, pochi tamponi Numeri e intoppi del primo weekend E in Biennale Qr code per chi lavora di Leonardo Bison