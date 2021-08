La cosa peggiore della morte di Gino Strada è il pensiero che non ci metterà più in crisi con le sue invettive intransigenti e spiazzanti. Ora tutti, i pro e gli anti, lo dipingono come un santino del buonismo: chi l’ha conosciuto sa che era un uomo buono, ma quanto di più lontano dal buonismo. […]

Dossier Non solo Morandi: 2 mila ponti a “fine vita” Il 14 agosto di tre anni fa la tragedia di Genova di M. Gra.

Gig economy Class action contro. Deliveroo per annullare il contratto farsa Rider – Dopo le vittorie in Tribunale e al Tar e la presa di posizione del ministero, la Cgil chiede che l’intesa firmata dalla Ugl sia disapplicata di Roberto Rotunno

Afghanistan – L’avanzata I Talebani parlano da vincitori. “Ci sarà un’amnistia generale” Effetto domino – Le città cadono senza combattere, i miliziani sono a 50 km da Kabul: “Rispetto per anziani e chi si arrende” di Michela A.G. Iaccarino

Cvetaeva, morta 80 anni fa Una stella di nome Marina Gli inediti – Le ultime poesie dolenti dal 1938 al 1941 di Carlotta Vissani

Al nord “Siamo fedeli a Matteo, ma Claudio si dimetta” A vederla con gli occhi di chi, sopra il Po, da anni organizza Pontida e raccoglie firme per i referendum per l’autonomia del Nord, non è una sorpresa. Perché, dicono i più avveduti leghisti di scuola bossiana, la Lega “è sempre stato un partito antifascista”. Epperò l’uscita di Massimo Giordano, ex sindaco di Novara, ex […] di Giacomo Salvini

L’uomo della destra Milano, Luca Bernardo fa il nostalgico: “Non distinguo tra fascisti e antifascisti” “Io non distinguo le persone tra fascisti e antifascisti, contro questo o contro quell’altro. Le persone non le distinguo se non per uomo, donna e persone perbene”. Luca Bernardo, candidato della destra alle Amministrative di Milano, preferisce non prendere posizione. E così ammette che per lui fascisti e antifascisti uguali sono: “Certo che c’è differenza […] di L. Giar.

A Milano Conte tende la mano a Sala, ma i centristi fanno muro “Di certo non siamo riusciti ad ascoltare con sincera attenzione i bisogni dei cittadini milanesi”. Giuseppe Conte certifica così, con una lettera al Corriere della Sera, una crisi del Movimento che altrimenti non spiegherebbe perché, a meno di due mesi dal voto di ottobre per le amministrative, i 5 Stelle non abbiano ancora né una […] di L. Giar.

Covid-19 – La quarta ondata Nuova allerta. Terapie intensive. Quarantena, cambiano le regole Ricoveri in salita – Da Nord a Sud, riaprono molti reparti Covid Massimo Antonelli (Gemelli): “Peggio di quanto mi aspettassi” di Fq

L’intervista – Massimo Galli “Inutile vaccinare i guariti: ok il pass con gli anticorpi” “Ecco, non credo che alcuno possa darmi del no vax, sarebbe come dire che sono juventino”. L’interista Massimo Galli, capo del dipartimento Malattie infettive del “Sacco” di Milano sulla questione degli anticorpi sta ormai battagliando da mesi. “La sindaca Virginia Raggi ha ragione, per me dovrebbero darle il green pass se ha gli anticorpi alti […] di Giampiero Calapà

Google e le altre Big Tech non ama lo smart working: se non torni, taglio del 25% al salario Forse il lettore ricorda le lodi commosse allo smart working che avrebbe rivoluzionato il nostro modo di rapportarci col lavoro e il tempo libero e cambiato per sempre la mobilità urbana e il volto stesso delle città. Uno sconvolgimento che, ovviamente, sarebbe stato guidato dalle grandi WebSoft del pianeta: insomma Google, Facebook, Twitter, etc. Ebbene, […] di Marco Franchi

L’amico “Buonista del cazzo: hai avuto ragione tu” Risparmiateci condoglianze e coccodrilli. Gino Strada era un buonista del cazzo per tutti quelli, a destra e sinistra, per i quali esistono guerre giuste, specialmente quando hanno cariche di governo o autorità politica. Oggi è morto un utopista convinto che la pace sia un’utopia realizzabile con la volontà e con la passione. Oggi è morto […] di Vauro

I ricordi Per cinquant’anni sempre in trincea Gad Lerner Era un militante. Uno che si è sporcato le mani per quello in cui credeva Gino Strada è la Milano migliore, è il Sessantotto migliore, è la dimostrazione che l’utopia non è ingenuità ma fede creatrice. Ebbene sì, me lo ricordo in manifestazione con il casco in testa prima che col camice verde […] di RQuotidiano

L’altra inchiesta Ricostruzione, 40 indagati fra “i furbetti degli appalti” Quaranta indagati e la mano di alcuni commercialisti, che potrebbero aver “accompagnato” più di un cliente nella costruzione di aziende fantasma. È questo lo scenario che si profila nella terza indagine nata dal crollo del Ponte Morandi: quella sugli avvoltoi della ricostruzione. Nella lista di 43 imprese che hanno avuto accesso agli sgravi fiscali stanziati […] di M.G.

Il confronto in tv. I roghi? per Bruni è colpa delle fiumare “La Regione non ha fatto la pulizia delle fiumare, oggi piene di sterpaglie”. Non la criminalità, non i piromani. Per Amalia Cecilia Bruni, candidata alla presidenza della Regione Calabria, quello della manutenzione dei fossi in secca è la principale causa degli incendi che in quest’ultima settimana hanno devastato la Calabria. Il tema è emerso durante […] di Vin. Bis.

L’acconto del Recovery Arrivati i primi 25 miliardi del Pnrr: ecco come vanno spesi. Draghi: “Ora le riforme” Come previsto, la Commissione Ue ha accreditato al Tesoro italiano l’acconto del 13% sul Recovery Plan previsto dagli accordi raggiunti in sede europea nel 2020: si tratta, per l’Italia, di circa 25 miliardi di euro sui 191 abbondanti del Piano (scomponendoli parliamo di 9 miliardi di sovvenzioni e 16 miliardi di prestiti). I tempi d’impiego […] di Marco Franchi

La giungla del lavoro Il Bollettino Cnel: a oggi è scaduto il 62% dei Ccnl Il numero dei contratti collettivi di lavoro firmati in Italia sta per raggiungere la cifra monstre di mille. Una quantità spropositata che, sommata al fatto che il 62% di essi risulta scaduto, racconta quanto deboli siano le condizioni di chi lavora. Il dato emerge dall’ultimo rapporto del Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro (Cnel), aggiornato […] di Rob. Rot.

Guerra interna Venezia – Mose, rimosso il provveditore Cinzia Zincone Ufficialmente il provveditore alle Opere pubbliche del Triveneto, Cinzia Zincone, è caduta a causa di un’intervista. Ha dichiarato che il commissario straordinario nominato due anni fa per velocizzare i cantieri del Mose, l’architetto Elisabetta Spitz, è una figura “inutile, lo dimostra la situazione in cui siamo, i ritardi accumulati nei lavori e nella gestione del […] di Giuseppe Pietrobelli

Il ritratto – Mohammad A. Ghani Ashraf l’“americano”. Il presidente che ha perso la scommessa Per candidarsi alle elezioni presidenziali del 2009, Ashraf Ghani rinunciò alla cittadinanza statunitense ottenuta dopo aver insegnato alla Johns Hopkins e alla Columbia University . Ma l’attuale capo dello Stato afgano, eletto nel 2014 e nel 2019, è anche un economista autorevole tanto da aver lavorato alla Banca Mondiale. Se il suo passato americano di […] di Roberta Zunini

Fenomeni “Niente di antico sotto il sole”: Ghirri, Hopper e l’arte in ferie Nel 900 le vacanze e il turismo balneare sono tra i soggetti privilegiati di pittori e fotografi, scultori e cineasti: “Il bagno è diventato uno sport di massa” di Eleonora Frattarolo