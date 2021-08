Continuano le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco tra Calabria e Sicilia. Nelle ultime ore ci sono stati almeno 300 interventi per domare le fiamme nelle aree boschive. Al momento decine di squadre di soccorritori e sette canadair sono al lavoro in tutta la penisola. Il video mostra le operazioni di spegnimento a Petralia Soprana, in provincia di Palermo.