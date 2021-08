La Prefettura di Reggio Calabria ha richiesto ed ottenuto l’intervento dell’Esercito per concorrere alle attività in corso per domare gli incendi scoppiati in diverse zone della provincia. Lo rende noto la stessa Prefettura, aggiungendo che “rappresentanti dell’Esercito parteciperanno a un incontro operativo già nella mattinata di domani”. Intanto sulla spiaggia di Roccella Jonica (Reggio Calabria) una spessa nube di fumo ha coperto il cielo.